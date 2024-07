Odkąd Sebastian Fabijański i Maffashion się rozstali, gwiazdy dzielą się obowiązkami rodzicielskimi. Na co dzień Bastian mieszka z Maffashion, ale jego tacie zależy na tym, by być obecnym w jego życiu. Rapujący aktor widuje się z synem w tygodniu. Niedawno pokazał, jak urządził pokój chłopca. Maffashion zdradziła, że w Boże Narodzenie Bastian spędzi czas zarówno z nią, jak i jej byłym partnerem. Ostatnio Sebastian Fabijański zabrał dziecko na świąteczne zakupy do centrum handlowego. Zobaczcie, jak się bawili.

Sebastian Fabijański z synem na zakupach. Bastian wybrał świąteczne prezenty?

Fotoreporterzy wypatrzyli Sebastiana Fabijańskiego w galerii handlowej. Aktor, który niedawno zszokował wszystkich decyzją o dołączeniu do federacji Fame MMA, robił zakupy razem z synkiem. Gwiazdor jakiś czas temu przyznał, że po rozstaniu z Julią Kuczyńską jego relacja z dwuletnim Bastianem stała się jeszcze bardziej intensywna.

Bastek przemieszczał się po centrum handlowym w małym samochodziku. Widać, że zakupy z tatą dostarczyły mu dużo radości. Sebastian Fabijański co jakiś zatrzymywał się przy synku, żeby okazać mu czułość.

Myślicie, że aktor wybrał już świąteczne prezenty Bastianowi? Sebastian Fabijański zabrał synka m.in. do sklepu z klockami Lego. Być może rodzice niedługo pochwalą się tym, co chłopiec znajdzie pod choinką.

