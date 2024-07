Okna kuchenne dają wiele możliwości aranżacyjnych. W kuchniach tradycyjnych najlepiej sprawdzą się firany, a w nowoczesnych różnego rodzaju rolety i żaluzje. Oprócz tego warto zadbać o ciekawe dekoracje okien, takie jak kwiaty i zioła w doniczkach, latarenki i ozdobne słoiki lub pojemniki.

W aranżacji wnętrz, nie tylko kuchennych, ważna jest konsekwencja. Wystrój okna powinien korespondować z resztą pomieszczenia i stanowić jego dopełnienie.

Firany i zasłony w kuchni

Firany i zasłony najlepiej będą wyglądały w kuchni urządzonej w stylu tradycyjnym. Wybierz jasne i lekkie firanki, sięgające do parapetu. Zasłony możesz puścić luźno lub udrapować po bokach, nadając wnętrzu bardziej romantyczny charakter. Minusem firan i zasłon w aranżacjach kuchennych jest to, że gromadzi się na nich tłuszcz i brud powstały w wyniku gotowania. Naturalne tkaniny w oknach np. len lub batyst wyglądają bardzo szlachetnie i przytulnie, jednak firany z włókien sztucznych łatwiej jest wyprać.

Zazdrostka

Zazdrostka to mała, krótka firanka montowana zazwyczaj w dolnej części okna kuchennego. Przysłania szybę w najważniejszym miejscu, ale jednocześnie nie blokuje światła słonecznego. Jeszcze do niedawna była obowiązkowym elementem każdej kuchni, teraz powoli odchodzi w zapomnienie. Będzie jednak niewątpliwą ozdobą kuchni w stylu retro.

Rolety do kuchni

Rolety to najpraktyczniejsze rozwiązanie w nowoczesnej kuchni. Można wybrać bawełniane lub wykonane z poliestru - są najmniej kłopotliwe i można je umyć wodą i płynem do mycia naczyń. Rolety kuchenne są dostępne we wszystkich kolorach i w wielu wzorach, dzięki czemu łatwo je dopasować do każdej aranżacji. Hitem ostatnich sezonów jest tak zwana roleta dzień-noc. Jest zbudowana z pasów o różnym stopniu przezroczystości, dzięki czemu pozwala na swobodne regulowanie wpadającego światła słonecznego bez konieczności podnoszenia rolet.

Rolety rzymskie

Elegancką alternatywą dla tradycyjnych rolet są coraz popularniejsze rolety rzymskie. Są one wykonane z drapowanego materiału – najlepiej naturalnego (bawełny lub lnu). Montuje się je nad ramą okienną. Najlepiej sprawdzają się w przestronnych i wysokich kuchniach. Zależnie od stylu kuchni mogą być gładkie, w pasy, kratę lub wzory – roślinne lub geometryczne. Jeśli w kuchni jest dużo kolorowych dodatków, lepiej wybrać rolety w stonowanym, jednolitym jasnym kolorze. W kuchniach monochromatycznych można sobie pozwolić na bardziej wyraziste rolety w kolorze pasującym do koloru dodatków (takich jak ściereczki do naczyń, dzbanki, naczynia na owoce).

Żaluzje drewniane, maty bambusowe

Obecnie nie montuje się już przestarzałych żaluzji aluminiowych. Nowoczesne żaluzje wykonuje się z różnych rodzajów drewna, najpopularniejsze są te bambusowe. Żaluzje drewniane są bardzo efektowne, ocieplają wnętrze i są łatwe w utrzymaniu. Dobre są też rolowane maty bambusowe. Oba rozwiązania są idealne do nowoczesnej kuchni.

Dekoracje okienne do kuchni

Oprócz podstawowej aranżacji, warto ozdobić okno ciekawymi dekoracjami spójnymi z charakterem całego pomieszczenia. Na przykład w kuchniach tradycyjnych i rustykalnych ładnie wyglądają doniczki z ziołami umiejscowione na parapecie. We wnętrzu romantycznym w pobliżu okna można ustawić lampiony dające delikatne światło. Do kuchni nowoczesnej będą pasowały ceramiczne ozdoby i słoiki o ciekawych kształtach. Bez względu na styl kuchni, zawsze ciekawie wyglądają dekoracje sezonowe, takie jak świeże kwiaty wiosną, dynie jesienią czy ozdoby świąteczne zimą.