Człowiek najszybciej rośnie do 3 roku życia, a kolejny skok wzrostu przypada na okres dojrzewania. Wzrost zależy m.in. od warunków bytowych, stanu zdrowia i trybu życia. Maksymalny wzrost kobiety osiągają w wieku 18 lat, a mężczyźni rosną do około 25 roku życia.

Od czego zależy wzrost człowieka?

Na to, ile urośnie człowiek, wpływają jego tryb życia, a także warunki bytowe, stan zdrowia i geny. Jeśli rodzice są wysocy, prawdopodobieństwo odziedziczenia dużego wzrostu jest bardzo duże, analogicznie w przypadku małego wzrostu. Nie jest to jednak bezwzględnym prawem, ponieważ różne cechy, w tym wzrost, mogą ujawnić się w kolejnych pokoleniach.

Kiedy tempo wzrostu jest najszybsze?

Człowiek rośnie najszybciej od poczęcia do około 3. roku życia. Potem tempo wzrostu nieco spada, by znowu przyspieszyć w okresie dojrzewania. Do jakiego wieku się rośnie? Maksymalny wzrost osiąga się po zakończeniu okresu dojrzewania. Wówczas chrząstki się zamykają i rośnięcie się zatrzymuje.

Do jakiego wieku rosną dziewczyny i chłopcy?

Nie ma jednej konkretnej, uniwersalnej daty. Tak jak każdy dojrzewa i rośnie w innym tempie. Zwykle dziewczyny rosną do 18. roku życia, ale przedział wiekowy właściwy dla zakończenia rośnięcia to 18-20 lat. Natomiast chłopcy rosną do około 25. roku życia, chociaż niektórzy osiągają swój „dorosły” wzrost szybciej, przedział wiekowy dla zakończenia procesu dojrzewania w przypadku mężczyzn to 20-25 lat.

Jak wspomóc wzrost dziecka?

Za wzrost w dużej mierze odpowiedzialni są rodzice, i to nie tylko pod względem dziedziczenia. Bardzo ważne dla wzrostu i w ogóle rozwoju jest odpowiednie żywienie, zapewnianie dziecku ruchu od najmłodszych lat, a także dbanie o zdrowie i ograniczanie stresu. Istotne jest też odpowiednie dozowanie snu.

