Marcin Józefaciuk z wykształcenia jest nauczycielem, jednak wiele osób kojarzy go również z programu "Nastolatki rządzą kasą". Od października zasiada w sejmowej ławie z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W najnowszym wywiadzie poseł zdobył się na szczere wyznanie i powiedział wprost, że podobają mu się mężczyźni.

Marcin Józefaciuk w 2023 roku zdecydował się wystartować w wyborach do Sejmu jako bezpartyjny kandydat z dziesiątego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu łódzkim. 41-latek zdobył prawie 9 tysięcy głosów i uzyskał mandat posła. Obecnie mężczyzna zasiada w Komisji do Spraw Petycji oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także pełni funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ oraz Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny. Józefaciuk chętnie udziela się w mediach i w wywiadzie z "Plejadą", wyraził poparcie dla społeczność LGBTQ+. Przy okazji 41-latek zaskoczył szczerym wyznaniem.

Marcin Józefaciuk jakiś czas temu udzielił wywiadu dla "Wysokich Obcasów" i przyznał, że "jest singlem z wyboru".

Jestem zatwardziałym singlem. Mam za sobą kilka związków - dwa były szczególnie intensywne. W jednym zostałem mocno zraniony. Drugi się rozpadł, bo zdałem sobie sprawę, że to nie dla mnie. W moim odczuciu bycie singlem to wolność wyboru, a związek to podporządkowanie, na które nie ma we mnie zgody. Nie sądzę, aby mogło się to zmienić

Tym razem poseł w rozmowie z "Plejadą" zdecydował się na coming out. Jak przyznał, nie pierwszy raz mówi o tym głośno, jednak dotychczas nie można było tego przeczytać w sieci.

41-latek podkreślił, że innych nie powinno interesować to, kto się mu podoba.

Nie powinniśmy tak mocno zajmować się tym, z kim zasypiamy, bylebyśmy się wysypiali dobrze. Po drugie są takie sfery, które jednak powinny zostać... nietknięte. One nie są ani pozytywne, ani negatywne, póki komuś nie szkodzą. Co komu do tego, kto mi się podoba? Jestem profesjonalistą i nigdy nie będę patrzył w pracy na to, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. A jeżeli chcę już nawiązać bliższą relację, to mam na to wybrany sposób

- stwierdził.