Kopanie przez psy dziur w ziemi nie jest proste do oduczenia. W skrajnych przypadkach w miejscu tworzenia dziur przez czworonoga trzeba zakopać jego odchody, a czasem przygotować specjalną strefę w ogródku, w której będzie mógł szaleć bez konsekwencji.

Kopanie przez psy dziur w ziemi jest czymś naturalnym. W przeszłości w wykopanych rowach lub jamach odchowywały one szczenięta, szukały pożywienia i chroniły się w upalne dni przed promieniami słonecznymi. Najczęściej do kopania dziur w ziemi skore są jamniki, labradory i teriery.

Kopanie dołów w ziemi przez psa jest naturalnym zachowaniem

Powodów wykopywania ziemi przez psy jest wiele, najpospolitszym jest nuda. Pies może kopać w ogródku, jeśli nie poświęcamy mu odpowiednio dużo czasu i zainteresowania. Tworzenie kolejnych dołów jest dla niego sposobem zwrócenia uwagi oraz polepszenia sobie nastroju.

W przypadku suk, szczególnie w ciąży, kopanie w ziemi jest naturalnym odruchem. Przyszłe matki poprzez stworzenie dużego dołu chcą zapewnić schronienie szczeniętom. Z kolei u dorosłych samców kopanie ziemi może oznaczać chęć znalezienia partnerki i pokazania, że jest on w stanie opiekować się przyszłą psią rodziną.

Dodatkowo niektóre czworonogi robią dziury w ziemi po to, by chować swoje zabawki bądź jedzenie. By zmylić potencjalnego złodzieja kopią dla zmyłki wiele dołów, a tylko w jednym chowają swoją rzecz.

Jeśli nasz pupil kopie intensywnie w jednym miejscu, może to oznaczać poszukiwanie pożywienia. Pies kopie wtedy do skutku, więc czasem powstałe doły mogą mieć nawet do dwóch metrów głębokości.

Jak oduczyć psa kopania w ziemi i niszczenia zieleni?

Najważniejszym zadaniem dla właściciela jest zdiagnozowanie przyczyny kopania przez psa w ziemi. Jeśli robi to z nudy, powinniśmy poświęcać mu więcej swojej uwagi, np. zabierać go na długie spacery czy bawić się z nim za pomocą zabawek.

Jeśli pies niszczy ogród, warto ogrodzić najcenniejsze rośliny siatką. Gdy będzie się do nich dobierać, należy odwrócić jego uwagę ulubioną zabawką bądź karmą.

Gdy pies jest wyjątkowo uparty, można zakopać jego odchody w miejscu, w którym lubi kopać. To powinno skutecznie go zniechęcić do dalszego tworzenia dołów w ziemi.

Psy, które mają „we krwi” kopanie, czyli jamniki, teriery i labradory powinny mieć wydzielone miejsce w ogródku, w którym będą mogły kopać do woli bez względu na konsekwencje.