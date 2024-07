Przedstawiciele rasy psa bokser od szczenięcia charakteryzuje upór i spontaniczność. Boksery są raczej ciche, niezawodne w kontaktach z dziećmi, towarzyskie, przyjacielskie, wierne właścicielom.

Bokser to pies dla ludzi miłych, ciepłych, serdecznych, życzliwych, spokojnych, przyjacielsko nastawionych do świata. Rasa ta wymaga wychowania i nauki dobrych zwyczajów już od wieku szczenięcego.

Usposobienie i cechy fizyczne boksera

Przodków boksera wykorzystywano pierwotnie do polowań na dziki i niedźwiedzie, następnie do walk z bykami. Bokser jest niezwykle wesołym, życzliwie nastawionym do ludzi oraz innych zwierząt niepospolitym psem. Jest na tyle przyjacielski i nieagresywny, że, jeśli po włamaniu do domu złodzieje przywitają go, okażą mu pozytywne uczucia i pogłaszczą, nawet nie zaszczeka i będzie się z nimi bawić. Harmonijnie zbudowany bokser, z widoczną muskulaturą, jest bardzo skoczny, zwinny i ruchliwy. Zawsze czujny, spostrzegawczy, szybki i nieustraszony. Ma inteligentne, wesołe spojrzenie i charakterystyczny przodozgryz. Bokser to pies uparty, niekiedy złośliwy, łatwo jednak poddający się szkoleniu, pojętny i posłuszny. Jest zawsze gotów do zabaw, zwłaszcza z dziećmi, wiernie przywiązuje się do ludzi, nie szczeka bez wyraźnej przyczyny.

Jak wychować szczeniaka boksera

Po adopcji lub zakupie szczeniaka boksera należy pamiętać o kilku ważnych szczegółach, dotyczących wychowania pieska:

boksery są wrażliwe na ekstremalne temperatury ,

, po jedzeniu należy zapewnić im czas na odpoczynek, gdyż mają tendencję do skrętów jelit oraz żołądka,

już pierwsze przejawy agresji należy karać i eliminować, aby w przyszłości nie walczyły z innymi rasami psów. Robi się to bezpośrednio po zaobserwowaniu niepożądanego zachowania (a najlepiej jeszcze w momencie jego trwania), aby pies skojarzył zachowanie z karą. Często stosowaną i skuteczną karą jest izolacja psa od opiekuna. Ta tymczasowa praktyka jest efektywna, gdy pozbawia psa czegoś bardzo cennego – czasu spędzanego z opiekunem. Czas izolacji warto skonsultować z behawiorystą lub znajomym weterynarzem, aby nie skazywać boksera na zbyt długie odosobnienie czy dzień w samotności,

wrodzony upór bokserów skutkuje próbami uniknięcia podporządkowania się właścicielowi, objawiającymi się najczęściej smutną miną psa, która rozbraja każdego i pozwala zapomnieć o karze,

skutkuje próbami uniknięcia podporządkowania się właścicielowi, objawiającymi się najczęściej smutną miną psa, która rozbraja każdego i pozwala zapomnieć o karze, boksery uczą się wolno, ale zapamiętują (zwłaszcza te przykre lekcje) na całe życie. Trzeba być stanowczym, ale zrezygnować z nadmiernej surowości czy stosowania bezsensownych kar. Psów nie bije się, nie uderza smyczą, nie ignoruje ani nie odmawia im prawa do spacerów i załatwiania potrzeb fizjologicznych,

nie należy brać ich na ręce – gdy dorosną, nie zrezygnują z tego przyzwyczajenia i dodatkowo będą witać gości, rzucając się na nich i niszcząc ich ubrania,

warto oswajać szczeniaki z psami różnych ras i w różnym wieku,

temperamentne i pełne wigoru boksery nie zdają sobie sprawy z własnej siły i mocno ciągną smycz na spacerach – trzeba szczególnie uważać na małe dzieci sprawujące nad nimi chwilowo opiekę.