Dieta na rzeźbę może być stosowana nie tylko przez mężczyzn, ale i przez kobiety, którym zależy na zarysowaniu mięśni.

Dlaczego kobietom trudniej wypracować rzeźbę?

Aby uzyskać upragnioną rzeźbę, kobiety muszą się niestety napocić bardziej, niż mężczyźni. Wynika to z fizjologii żeńskiego organizmu. Za rozbudowę umięśnienia odpowiedzialny jest przede wszystkim testosteron. Kobiety także go posiadają, ale zaledwie setną część tego, co mężczyźni. Kulturystki są często tak bardzo umięśnione, ponieważ decydują się na przyjmowanie sterydów anabolicznych. Mają one jednak skutki uboczne, czasem nieodwracalne. Naturalne budowanie mięśni jest bez porównania zdrowsze, wymaga jednak odpowiedniej diety.

Podstawowa dieta na rzeźbę

Dieta na rzeźbę powinna być bogata w białka i nienasycone kwasy tłuszczowe, które odpowiadają za budowę komórek mięśniowych.

Białko można spożywać w postaci:

mięsa drobiowego – kurczak, indyk;

ryb – dorsz, łosoś, halibut, tuńczyk;

jajek;

chudego twarogu;

odżywek białkowych – jednak lepiej je używać tylko gdy nie można dostarczyć odpowiedniej ilości białka podczas posiłków, ponieważ w dużych ilościach mogą obciążać nerki.

Nienasycone kwasy omega można znaleźć w takich składnikach jak:

olej lniany i siemię lniane;

olej słonecznikowy;

oliwa z oliwek;

ryby – łosoś, sardynki, tuńczyk, sardela, śledź, pstrąg;

skorupiaki – krewetki, małże, ostrygi.

Kolejnym ważnym składnikiem są węglowodany złożone, dające mięśniom energię. Ich bogatym źródłem są:

kasze (jęczmienna, gryczana);

ryż (biały i brązowy);

chleb razowy;

razowe makarony.

W celu zapewnienia organizmowi witamin i soli mineralnych, do diety trzeba także włączyć warzywa – gotowane na parze lub świeże, ponieważ tylko wtedy zachowają cenne składniki. W ciągu dnia należy jeść minimum 5 posiłków, a każdy powinien obfitować w białko. Na liście zakazanych produktów powinny znaleźć się: białe pieczywo, słodycze. Nie można przy tym zapominać o piciu wody – minimum 2 litry wody dziennie, a przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym nawet więcej.

Mimo najlepszej diety na rzeźbę kobieta nigdy nie uzyska takich efektów jak mężczyzna. Pamiętaj, że umięśnienie kulturystek często wynika także z przyjmowania odżywek i sterydów.