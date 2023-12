Przed nami kolejny sezon uwielbianego show "Farma". Właśnie dlatego produkcja zaczęła już odsłaniać śmiałków, którzy już niebawem na wizji zmierzą się z dużymi wyzwaniami. Kogo w nowym roku zobaczymy na antenie Polsatu? Wiadomo już, że na pewno będzie to Magdalena. Poznajcie ją bliżej!

"Farma 3": Pierwsza uczestniczka show

Program "Farma" już od pierwszej edycji cieszy się dużą popularnością, nic więc dziwnego, że produkcja chce kontynuować oryginalny format. Niespełna rok temu poznaliśmy zwycięzcę drugiej edycji programu "Farma". Tymczasem przyszła pora na nową odsłonę show. Już 8 stycznia poznamy nowych śmiałków z różnych zakątków Polski, którzy będą chcieli się zmierzyć w przeróżnych, wymagających konkurencjach i wyjść poza swoją strefę komfortu. Już teraz jednak dotarły do nas wieści na temat pierwszej uczestniczki!

PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS

Już w styczniu na szklanym ekranie zobaczymy 32-letnią Magdalenę. Jak sama siebie określą, jest energiczną wojowniczką, która chce wygrać program "Farma". Jak podkreśla, wreszcie musi to być jakaś kobieta! Magda to osoba, która nie boi się ciężkiej pracy. Jest też otwarta, kontaktowa i uśmiechnięta. Przede wszystkim jednak jest gotowa na nowe wyzwania. To typ "dziewczyny z sąsiedztwa".

Zdjęcia uczestników prog. Farma sezon III

Autorka zdjęć: Kala Kiełbasińska Mat. prasowe

Uwagę zwraca także wygląd pierwszej uczestniczki. Nie sposób przejść obojętnie obok jej umięśnionego ciała! Ta rzeźbi je na sali treningowej! Magdalena jest fajterką, walczącą w MMA i regularnie trenującą. Uczestniczka show dąży do zawodowego trenowania. Na tę chwilę może się pochwalić fioletowym pasem w brazylijskim ju-jitsu. Czy już niedługo osiągnie swój kolejny cel i wygra program "Farma"? Przekonamy się już niebawem.