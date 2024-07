Płaski brzuch to cel wielu osób i decydują się one na drakońskie diety i mordercze ćwiczenia, aby ten cel osiągnąć. Okazuje się jednak, że wypracowaniu płaskiego brzucha służą diety oparte o zasady racjonalnego sposobu odżywiania.

Ustalenie godzin posiłków i ułożenie jadłospisu

W diecie na mięśnie brzucha posiłki powinny być regularne (jedzone co 3 godziny), zatem w ciągu dnia należy zjeść od 5 do 6 posiłków. Obfite dania powinny być przeplatane lekkimi przekąskami. Systematyczne dostarczanie organizmowi składników odżywczych nie tylko zapobiega powstawaniu napadów wilczego głodu, ale również przyspiesza metabolizm.

Błędne jest myślenie wielu osób, że ograniczenie liczby posiłków pomoże im schudnąć – wprost przeciwnie, spowolni to metabolizm, przez co proces chudnięcia będzie wolniejszy. Na etykietach produktów znajdują się informacje na temat składu i zawartości odżywczej, co pomoże zaplanować posiłki zgodne z zapotrzebowaniem kalorycznym i zapotrzebowaniem na składniki odżywcze. Istotne, aby pamiętać też o właściwym nawodnieniu organizmu. Przyjmuje się, że na każdy kilogram masy ciała trzeba dostarczyć w ciągu dnia 30 mililitrów płynów. Dobrze również zwrócić uwagę na indeks glikemiczny poszczególnych produktów, gdyż te z wyższym indeksem glikemicznym powodują wyrzut do krwi dużej ilości insuliny, przez co nadmiar glukozy wiązany jest w tkance tłuszczowej. Produkty w zdrowym jadłospisie to te naturalne i nieprzetworzone.

Włączenie do diety koktajli

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na Uniwersytecie w Tennessee mężczyźni, którzy włączają do swojej diety trzy jogurty tygodniowo (a jogurty są wspaniałą bazą do koktajlu) w ciągu 12 tygodni tracą w stosunku do osób niespożywających jogurtów o 81% więcej brzusznego tłuszczu. Zatem jogurt zblendowany na przykład z ulubionymi owocami może być jednym z wartościowych posiłków w ciągu dnia i pomoże w walce o płaski brzuch.

Dobra zabawa wsparciem w staraniach o płaski brzuch

Jednym z ćwiczeń, które świetnie sprawdzą się podczas zmagań o piękny brzuch, jest ćwiczenie z pomocą hula hop. Minimum 15 minut takiej zabawy dziennie pozwoli zobaczyć efekty. Do ćwiczenia mięśni brzucha świetnie przyda się też piłka gimnastyczna, ale równie dobrze sprawdzą się proste ćwiczenia bez użycia żadnych przedmiotów Wzmocnione mięśnie brzucha sprzyjają utrzymaniu pięknej postawy, a zlikwidowanie tłuszczu z tej części ciała zapobiega powstawaniu wielu chorób, gdyż to właśnie tłuszcz zgromadzony na brzuchu jest najbardziej niebezpieczny.

Dobrze jest pamiętać, że według dietetyków sukces w 70% zależy od zdrowej zbilansowanej diety i w 30% od aktywności fizycznej.