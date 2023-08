W środowe popołudnie, 14 grudnia 2022 odbyła się konferencja prasowa “Sylwester Marzeń z Dwójką” TVP. Na wydarzeniu nie zabrakło całej plejady gwiazd, związanych ze stacją. Wszyscy z chęcią pozowali na ściankach w iście sylwestrowych kreacjach. Tego dnia nie zabrakło także licznych występów artystycznych. Sami zobaczcie, co tam się działo! Konferencja "Sylwester Marzeń z Dwójką" TVP Już w sylwestrową noc, 31 stycznia stacja TVP organizuje prawdziwego sylwestra z przytupem, który odbędzie się w Zakopanem. Do tej pory nieznane były wszystkie nazwiska gwiazd, które rozgrzeją tej nocy parkiet. Wszystko zmieniło się podczas środowej konferencji TVP "Sylwestrze Marzeń z Dwójką"! Wydarzenie prowadził Tomasz Kammel wraz z Izabellą Krzan. Na scenie z kolei nie zabrakło gorących nazwisk, związanych z Telewizją Polską. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Justyna Steczkowska, Maja Hyży, Zenek Martyniuk czy Sławomir z Kajrą. Nie da się ukryć, że czerwony dywan zamienił się w prawdziwy modowy wybieg. Zobaczcie, na jaki look postawiły uwielbiane gwiazdy! Zobacz także: Justyna Steczkowska w lateksowych spodniach i przezroczystych botkach pod studiem TVP. Zdjęcia paparazzi Wiadomo już, że Justyna Steczkowska będzie gwiazdą sylwestrowego koncertu w Zakopanem . Nie zabrakło jej także podczas konferencji. Gwiazda prezentowała się w niezwykle eleganckiej odsłonie! Piosenkarka postawiła na dopasowaną suknię w typie syrenki. Ta idealnie podkreśliła jej smukłą sylwetkę. W jej kreacji nie zabrakło także tiulowych i złotych zdobień oraz eleganckich hollywoodzkich loków. Zobacz także: Maja Hyży w luksusowym butiku z córeczką wybiera sukienki. Zdjęcia paparazzi Równie spektakularnie prezentowała się Maja...