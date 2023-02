"Hotel Paradise": Odchudzona Marietta z mężem na premierze filmu. Odsłoniła płaski brzuch [ZDJĘCIA]

Pod koniec kwietnia Marietta Witkowska, zwyciężczyni pierwszej edycji "Hotelu Paradise", bierze ślub! Jej partnerem jest przystojny Patryk, którego poznała zaledwie kilka miesięcy temu. Szybko się zaręczyli, teraz zaś zdradzili szczegóły uroczystości w rozmowie z "Dzień Dobry TVN". Będzie kameralnie czy z wielką pompą? Marietta z "Hotelu Paradise" o swoim ślubie Choć od finału pierwszej edycji "Hotelu Paradise" wkrótce miną dwa lata, losy jej bohaterów wciąż interesują fanów show. Podobnie jest z Mariettą, która intensywnie prowadzi swojego Instagrama, na którym informuje fanów, co się dzieje w jej życiu. A dzieje się dużo, bo Witkowska jest w trakcie przygotowań do najważniejszego dnia w życiu - ślubu! W sierpniu 2021 uczestniczka "Hotelu Paradise" przedstawiła wszystkim swojego nowego wybranka , Patryka, zaraz potem para zaręczyła się ! Ich ślub ma się odbyć już 30 kwietnia - będzie to kameralna uroczystość: To będzie kameralna impreza. Byliśmy zgodni, że to będzie nasz dzień […] Bez niepotrzebnego przepychu, bez ludzi, którzy byliby tylko tłem. Wszystko idzie zgodnie z planem - mówiła Marietta w "Dzień Dobry TVN". Zapytana o zawrotne tempo tej relacji odpowiedziała: Śmiejemy się, ponieważ jak będziemy brać ślub, to jeszcze nie będzie naszej pierwszej rocznicy poznania się, więc to naprawdę szybko. Jesteśmy odpowiedzialni, dorośli, mieszkamy razem, dużo razem przeżyliśmy w tak krótkim okresie. Mogę powiedzieć, że się znamy. Co najważniejsze, chcemy dać sobie deklarację, że chcemy się dalej poznawać i co by się nie stało, będziemy razem. Naprawdę za każdym razem, kiedy o tym mówię, jestem wzruszona i szczęśliwa - przekonywała Witkowska. Marietta z "Hotelu...