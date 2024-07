Mężczyźni, którzy szukają diety na płaski brzuch, mogą sięgnąć po dietę ABS – dostarcza ona wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Mężczyźni, którzy pracują nad płaskim brzuchem mogą zastanowić się nad zastosowaniem tzw. diety ABS. W połączeniu z aktywnością fizyczną przyniesie ona efekty.

Założenia diety ABS powstały w oparciu o zasady racjonalnego żywienia

Dieta ABS polega na regularnym zjadaniu sześciu posiłków, w które wkomponowane powinny być produkty z którejś z 12 grup produktów:

1. Pełnoziarniste pieczywo i płatki zbożowe.

2. Migdały i orzechy.

3. Oliwa.

4. Owoce leśne.

5. Warzywa strączkowe.

6. Nabiał (odtłuszczone mleko, jogurty, sery twarogi wiejskie).

7 . Zielone warzywa.

8. Płatki owsiane.

9. Jajka.

10. Indyk (i inne chude mięsa).

11. Masło orzechowe bez cukru.

12. Białko serwatkowe.

Nieodłącznym elementem diety ABS są również koktajle m.in. na bazie jogurtów naturalnych. Wyniki badań prowadzonych na Uniwersytecie w Tennessee (zobacz badania http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15672113) pokazują, że mężczyźni, którzy włączyli do swojej diety trzy jogurty dziennie w porównaniu z mężczyznami, którzy nie jedli jogurtów, w ciągu 12 tygodni tracili o ok. 81% więcej tłuszczu brzusznego. Podczas diety ABS nie trzeba restrykcyjnie przestrzegać liczenia kalorii, co może być dla wielu mężczyzn dużym ułatwieniem. Dieta pozwala na dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, zatem dla większości osób jest bezpiecznym sposobem na drodze do płaskiego brzucha.

Co przemawia na niekorzyść diety ABS

Dieta ABS jest dietą o wysokiej zawartości białka. Zatem mężczyźni mający problemy zdrowotne (np. związane z funkcjonowaniem nerek) nie powinni decydować się na nią. Przygotowywanie produktów jest dość czasochłonne i wymaga wykorzystania dużej liczby produktów, zatem nakłady finansowe i czasowe również mogą zniechęcić do stosowania diety ABS.

Wiele osób w diecie ABS chwali sobie możliwość zrobienia małego wyjątku od zaleceń diety – raz w tygodniu można sięgnąć po produkty, których w pozostałych sześciu dniach nie było w jadłospisie. Taka forma ulgowego dnia pomaga w utrzymaniu zaleceń przez większość tygodnia.