Małgorzata Rozenek pokazała płaski brzuch. Jej sposób? "To najlepsze co mogło mi się przytrafić"

Małgorzata Rozenek-Majdan ma idealne ciało, które lubi eksponować. Oczywiście specjalnie o nie dba - zdrowa dieta i treningi to podstawa! ( Zobacz także: 6 skutecznych ćwiczeń na ładne pośladki ). Rozenek-Majdan wzięła niedawno udział w sesji zdjęciowej dla "Be Active". W kusym stroju kąpielowym prężyła swoje cudowne ciało - teraz pokazała wideo, jak wyglądała sesja. Naszym zdaniem, Małgosia poradziła sobie w roli modelki idealnie! Zobaczcie krótki film! Seksi? ;) Zobacz: "Przekonałam się, że ludzie są cudowni!" Niezwykła przygoda Małgorzaty Rozenek przy... bankomacie​ Jak wam się podoba wideo? Naszym zdaniem, jest bardzo seksi! #toldya #there #is #noretouch 😂😂😂🔝💪🏻👌🏼👍🏼😉😘😍😁🙃 @azjaexpresstvn @stareoness @betixmilczarek @sylwia.habdas @chodakowskaewa #beactive @bartek_indyka 😁@tvn.pl A video posted by Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) on Dec 6, 2016 at 11:27am PST Podoba wam się ciało Rozenek? Oto okładka "Be Active" z Małgorzatą Rozenek-Majdan.