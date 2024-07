Dieta ketogeniczna przeznaczona była początkowo wyłącznie dla dzieci, które cierpiały na padaczkę, zespół Retta czy autyzm. Dziś traktowana jest jako forma diety odchudzającej, choć samo odchudzanie to jeden ze skutków ubocznych jej stosowania.

Dieta ketogeniczna to dieta, które jest jednocześnie wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa. Podstawą jej zastosowania jest wyeliminowanie do minimum węglowodanów (makarony, pieczywo, niektóre warzywa jak ziemniaki), a zastąpienie ich tłuszczami (mięso czy produkty odzwierzęce typu masło, smalec). Dieta wygląda w ten sposób:

70-80% to tłuszcze,

20-30% to węglowodany i białka.

Dieta ketogeniczna: kiedy celem jest ketoza

Ketoza to nagromadzenie ciał ketonowych w organizmie. Powstają one w wyniku rozpadania się tłuszczów, które stają się jedynym źródłem energii. Organizm przyzwyczajony do pobierania siły od węglowodanów, uzupełni braki z tłuszczów tylko w 70-80%, co sprawia, że będzie niedożywiony. To właśnie taka sytuacja sprawia, że dieta ketogeniczna jest skuteczna. Ciała ketonowe obniżają również poziom odczuwania głodu, co zmniejsza ryzyko objadania się i występowaniu efektu jojo.

Dieta ketogeniczna: wady i zalety

Dieta ketogeniczna to zastąpienie węglowodanów tłuszczami, co zaburza naturalny proces czerpania energii z dostarczanego pokarmu. Dieta może obciążać zatem organizm, szczególnie wątrobę i nerki. Bardzo trudno przyzwyczaić się do takiego rodzaju diety (nudności, zaparcia), a co gorsze, dłuższy czas przyjmowania dużej ilości tłuszczów spowoduje takie zaburzenia jak:

niedobór witamin,

niedobór błonnika,

niedobór składników mineralnych,

zapalenie wątroby i trzustki,

kamica nerkowa.

Zalety diety ketogenicznej to m.in. szybki spadek wagi, dobre samopoczucie (po kilku dniach stosowania diety organizm ludzki wpada w stan „euforii”). Niezaprzeczalną jej zaletą jest poprawa pracy organizmu u dzieci chorych na padaczkę czy zespół Retta. To dla nich stworzono dietę ketogeniczną, która wpływa pozytywnie na organizm dziecka – może obniżyć zapotrzebowanie na ilość przyjmowanych leków.

Dieta ketogeniczna jest kontrowersyjną, choć skuteczną metodą odchudzania. Aby była poprowadzona w prawidłowy sposób i nie zagrażała zdrowiu najlepiej skonsultować jej działanie ze specjalistą, np. dietetykiem.