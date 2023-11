Stawiasz na ideologię "zero waste"? Wspaniale, jesteśmy razem z Tobą! Poznaj produkty i podstawowe zasady, dzięki którym na co dzień możesz jeszcze bardziej żyć w zgodzie z naturą. Oto one!

Nowe życie

W ofercie Żywiec Zdrój pojawiła się woda niegazowana w nowym, poręcznej butelce 1 l, która została wykonana w całości z recyklingu. To już trzecie tego rodzaju opakowanie w portfolio marki. Każda plastikowa butelka ma szansę na nowe życie!

Cena to ok. 1,79 zł za 1-litrową butelkę.

Kochaj jedzenie!

Przed wyjściem do sklepu rób przegląd zapasów i listę zakupów – przypomina sieć hipermarketów Tesco w ramach akcji „Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie”. Wyrzucaniu żywności zapobiega też odpowiednie jej przechowywanie i kreatywne gotowanie.

Kwadrans na kawę

Lubisz delektować się małą czarną? Zamiast na wynos zamów w Costa Coffee kawę w filiżance. Ekologicznie, a przy okazji spróbujesz nowych przekąsek (ciabatt i ciast). Od razu poczujesz przypływ jesiennej mocy :)

Coś na ząb

Amki Superfoods to batony sezamowe z zbożami ekspandowanymi. Do wyboru cztery warianty smakowe: gryka, jagły, quinoa i amarantus. Co ważne, opakowania Amek nadają się do recyklingu!

Amki Superfoods 1,99 zł za opakowanie

Bez folii i plastiku

Miody z Pasiek Rodziny Sadowskich sprzedawane są wyłącznie w szklanych słoikach, które można komponować w zestawy w kartonikach, lnianych woreczkach lub drewnianych walizeczkach. Możesz tam też kupić ekologiczne woskowijki.

Miód z kurkumą i pieprzem cayenne, Pasieki Rodziny Sadowskich, 430 g/24 zł

Płynne złoto

Szukając sposobów na poprawienie odporności, coraz częściej sięgamy po naturalne, ekologiczne produkty. Polecamy wytwarzane ręcznie nierafinowane oleje tłoczone na zimno z Manufaktury Rodziny Sadowskich. To polskie superfoods!

Olej z wiesiołka, 250 ml/58 zł

Olej lniany, 250 ml/17 zł