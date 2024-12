Uczestnicy 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie znaleźli miłości w programie. Widzowie mieli nadzieje, że uczucie pojawi się pomiędzy Joanną i Kamilem, ale tak się nie stało. Po emisji odcinków oboje jednak wciąż utrzymują ze sobą kontakt, a uczestnik show właśnie podzielił się internautami uroczym nagraniem z jego programową żoną. Fani zaczęli się zastanawiać, co tak naprawdę ich łączy.

10. edycja miłosnego eksperymentu TVN nie zakończyła się pomyślnie dla żadnej z par, choć uczestnicy są teraz bogatsi o nowe doświadczenie. Na początku widzowie pokładali swoje nadzieje w relacje Joanny i Kamila, ale szybko okazało się, że nic z tego nie będzie, gdy poznali lepiej uczestniczkę show. Ich małżeństwo nie przetrwało i oboje postanowili iść w osobnym kierunku. Kilka tygodni po emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Kamil wygadał się na temat relacji z Asią i przyznał, że ich kontakt się odnowił i że pozostają znajomymi. Kamil i Joanna pojawili się nawet razem w "Dzień Dobry TVN", gdzie podzielili się z widzami przepisami z diety ketogenicznej.

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła zmontować rolkę z ujęciami z całego roku. Nie da się ukryć, że na większości nagrań była jego programowa żona Joanna. Uczestnik show napisał, że to był pamiętny rok i już nie może doczekać się kolejnego.

Internauci również zwrócili uwagę na to, że na większości nagrań znajduje się Asia i niektórzy zaczęli się nawet zastanawiać, czy para dała sobie kolejną szansę.