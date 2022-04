"Rolnik szuka żony": Krystyna zachwyca idealnie płaskim brzuchem. Jej dieta budzi kontrowersje

Adam Kraśko skomentował ślub Krystyny i jej partnerki, Agnieszki! Uczestnik pierwszej edycji programu "Rolnik szuka żony" ostrzegł zakochaną parę przed konsekwencjami decyzji o zalegalizowaniu swojego związku. Co według Adama może się wydarzyć po ich ślubie? Adam Kraśko w rozmowie z mediami zdradził, jaki ma stosunek do związków osób tej samej płci! Adam Kraśko ostrzega Krystynę Krystyna była jedną z kandydatek Roberta z drugiej edycji show "Rolnik szuka żony". Jak już wiemy, rolnik ostetecznie odrzucił względy Krystyny i wybrał Agnieszkę, z którą do dziś tworzy szczęśliwy związek. Jakiś czas po programie okazało się, że Krystyna spotyka się z kobietą! Kobiety zawsze wydawały mi się atrakcyjne. Natomiast już pod koniec ubiegłego roku zauważyłam pewną zmianę i potrzebę. Uświadomiłam sobie, że akurat takiej relacji poszukuję i jestem w stanie zbudować związek z kobietą- mówiła w 2016 roku w rozmowie z "Faktem". Kilka miesięcy temu Krystyna ogłosiła, że zamierza poślubić swoją partnerkę Agnieszkę. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" rozpoczęła przygotowania do uroczystości, która odbyła się wczoraj w Szkocji! Jak ślub Krystyny i Agnieszki skomentował Adam Kraśko? To jest ich życie, ich decyzje i to one poniosą tego konsekwencje. Na pewno spadnie na nie hejt, będą dziwne, niestosowne komentarze pod wspólnymi zdjęciami- ocenił w rozmowie z "Faktem". (...) Jeśli są ze sobą szczęśliwe, to jak najbardziej im kibicuję. Staram się być człowiekiem tolerancyjnym, chociaż dla mnie wartości rodzinne są wartościami nadrzędnymi i wolę taką rodzinę tzw. starego modelu, czyli mężczyzna, kobieta i dzieci- dodał rolnik. Zobaczcie zdjęcie Krystyny i Agnieszki zrobione tuż po ślubie! Zobacz także: Krystyna...