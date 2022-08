Radosław Majdan stanął w obronie Henia i pokazał psa. "Henio bardzo kocha Georgusia"

Narodziny Henryka Majdana były spełnieniem najskrytszych marzeń Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana . Szczęśliwi rodzice chętnie publikują rodzinne zdjęcie, dokumentujące pierwszy miesiąc życia malucha. Na profilu dumnej mamy pojawiła się kolejna porcja słodkości! Koniecznie musicie zobaczyć te ujęcia. Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała najnowsze zdjęcie z synem i zamieściła poruszający wpis: "Nie byłoby ich ze mną gdyby..." Małgorzata Rozenek pokazała urocze zdjęcia Henia Małgorzata Rozenek pokazała urocze zdjecia z małym Heniem. Przy okazji zdradziła co nie co na temat pielęgnacji noworodków, którą stosuje: Każda mama chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Ja również, dlatego bardzo zwracam uwagę na produkty, które wybieram dla mojego Henia i nie ukrywam, że gama rzeczy dla noworodków zmieniła się od ostatniego czasu, kiedy miałam małe dziecko - napisała opowiadając o ulubionych pieluszkach Internauci nie mogli jednak oderwać wzroku od głównego bohatera zdjęcia, czyli małego Henryka! Według nich to cały Radosław Majdan. Patrząc, na niego zastanawiają się również, czy nie jest za grzeczny: - Cały Tatuś! Podobny jak dwie krople wody - Śliczna mama ze ślicznym Heniem. Miło się patrzy na taki obrazek😍😍😍 - Czy Maleńki nie jest za grzeczny ? 🙂 Cudowny 😍 - Pani Gosiu jak cudownie jest przytulać takie maleństwo❤️ - Georguś jaki zainteresowany „braciszkiem” ❤️❤️ Ten maluszek to oczko w głowie rodziców i da się to zauważyć nawet na zdjęciu! Pomimo ogromu obowiązków przy niemowlęciu, Małgorzata Rozenek postanowiła znaleźć również czas na powrót do pracy. Zaledwie dwa tygodnie po porodzie wróciła na plan programu "Projekt Lady" , ale nie myśli o...