Tunel dla kota może być szeleszczący lub nie, kolorowy, szary, pluszowy lub wykonany z cienkiego materiału. Koty uwielbiają się chować, uciekać, skakać i polować – nawet w sędziwym wieku. Na rynku dostępna jest cała gama akcesoriów dla ukochanego pupila. Od mechanicznych myszy zaczynając na grach planszowych kończąc.

Kocie akcesoria do zabawy to doskonały sprzymierzeniec w rozwiązywaniu problemów. Interaktywne zabawki są bardzo pomocne, np. w momencie, gdy zwierzak powinien schudnąć.

Czy warto kupować tunel dla kota

Tunel doceni szczególnie kot, który uwielbia się chować. Jest to tuba, wykonana z tkaniny rozpiętej na drucie w kształcie spirali z otworem w połowie. Bardziej skomplikowane konstrukcje posiadają liczne „dobudówki”, po których nasz pupil wędruje jak w labiryncie. Tunel może być z cienkiego materiału, który dodatkowo zachęcająco szeleści. Ta funkcja jest bardzo dobra dla młodych oraz leniwych mruczków. Starsze docenią tunele, wykonane z miękkiego pluszu, w których po udanej zabawie mogą uciąć sobie relaksującą drzemkę. Tunel jest zabawką, w której kot znakomicie bawi się sam, ale możemy mu też towarzyszyć, np. machając u wylotu piórkami na patyku lub przeciągając zabawką na sznurku przez wnętrze tunelu.

Tunele wykonane są w różnych kolorach, dlatego bez problemu dopasujemy je do wnętrza mieszkania. Większość tuneli jest składana. Tę funkcję najlepiej wykorzystać, gdy tunel szeleści i chcemy spokojnie przespać noc.

Interaktywne i edukacyjne zabawki dla kotów – co to jest

Interaktywne i edukacyjne zabawki rozwijają w kocie inteligencję, zmysł obserwacyjny, szybkość, zwinność i spryt. Tego typu akcesoria często nie wymagają zaangażowania człowieka podczas zabawy.

Interaktywne i edukacyjne zabawki dla kotów to najczęściej:

Tory przeszkód, czyli, np. skomplikowane labirynty, w których na końcu czeka smakołyk, przezroczyste tunele, w których znajdują się kolorowe piłeczki idealne do popychania łapką.

Mechaniczne myszy i uciekające cele to zabawki idealne dla bardzo aktywnych i uwielbiających gonitwy kotów.

Dyspozytory na przysmaki i karmę, np. jako tocząca się kula, z otworem na przysmak lub w formie labiryntu, w którym można regulować stopień trudności i ilość wydawanej karmy. Tego typu rozwiązanie jest idealne dla kotów, które powinny schudnąć – w trakcie jedzenia są aktywne fizycznie.

Gry planszowe to rozrywki dla starszych i bardzo inteligentnych kotów. Gry takie składają się często z pojemników, kubeczków z kuleczkami, torów, w których kocia łapka wprawia w ruch niewielki przedmiot.

Zabawki z wyższej półki i filmy dla kota

Zabawki dla kotów z wyższej półki to też wyższa cena, jaką musimy za nie zapłacić. Często są one nie tylko atrakcyjne dla kota, ale również dla właściciela, który np. obsługując elektroniczną mysz za pomocą smartfona doskonale się bawi. Elektroniczne zabawki to dobry sposób na aktywizację bardzo leniwego i nieco otyłego mruczka.

Innym rodzajem zabawek są zabawki ekologiczne. Idealne, jeśli zależy nam na ochronie środowiska i wykorzystaniu naturalnych materiałów (np. drewna lub sznura), zwłaszcza gdy kot jest uczulony na gumę lub plastik. Warto wówczas sięgnąć po tego typu akcesoria. Są one nieco droższe od gumowych i plastikowych zabawek.

Kupując zabawki dla kota, miejmy na uwadze to, że w trakcie zabawy będzie je gryzł, drapał i podrzucał, dlatego powinny być solidnie wykonane. Ważne też jest, by sprawdzić, czy nasz mruczek nie zrobi sobie daną zabawką krzywdy.

Ciekawym sposobem na zajęcie mruczka jest puszczenie mu kociego filmu. Wiele z nich dostępnych jest on-line. Są to np. kilku lub kilkunastominutowe materiały przedstawiające gołębie w parku lub uciekającą po ekranie animowaną myszkę.