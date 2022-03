Specjalistka krytykuje zakup psa przez Lewandowskich: "To jest mieszanka. Potocznie kundel"

Klara Lewandowska jest prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców. Już niedługo pociecha Ani i Roberta Lewandowskich będzie miała rodzeństwo! Za kilka miesięcy na świat przyjdzie drugie dziecko tej pary. Małżeństwo uznało, że nie będzie publikować wizerunku Klary, jednak od czasu do czasu na ich profilach w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak rośnie dziewczynka. Najczęściej zdjęcia córeczki Lewandowskich pojawiają na Instagramowym profilu Ani. Tym razem to Robert pochwalił się swoją pociechą. Fani są zauroczeni jego najnowszą fotografią! Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy na wakacjach! Spójrzcie na nowe zdjęcie trenerki! Brzuszek jest już bardzo widoczny Robert Lewandowski pochwalił się córeczką Małżeństwo Lewandowskich razem z córeczką Klarą postanowiło po świętach Bożego Narodzenia wyjechać na krótkie wakacje. O tym fakcie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Ania Lewandowska . Zasłużony urlop (piszę to z czystym sumieniem), bo ten rok był dla nas WYJĄTKOWO pracowity, krok po kroku, cel po celu, więc z pełną satysfakcją uznaję, że kolejny cel do spełnienia to ODPOCZYNEK🙈😍😚 - napisała Ania Lewandowska. Cała rodzina zbiera siły na kolejny rok, który zapewne będzie wyjątkowy! Robert Lewandowski ma teraz czas, aby spędzić wspólne chwile ze swoją córeczką Klarą. Dumny tata opublikował zdjęcie, które wywołało prawdziwy zachwyt wśród fanów. Od razu pojawiło się mnóstwo komplementów! - Jaki to uroczy obrazek...tatuś z córeczką...miłego wypoczynku😘😘😘 - Cudny widok😍 - Pięknie się na to patrzy... 😍 - Śliczna dziewczynka i super Tato - komentują fani. Trzeba przyznać, że zdjęcie jest...