"Milionerzy": Co jest możliwe, choć mało prawdopodobne?

"Możliwe, choć mało prawdopodobne, żeby..." - to podchwytliwe pytanie sprawiło dużą trudności uczestnikowi 219. odcinka, 4 sezonu programu "Milionerzy". Czy udało mu się na nie odpowiedzieć poprawnie? Zobaczcie, jakie jeszcze ciekawe pytania pojawiły się w tym odcinku i czy znalibyście na nie odpowiedź.

Lemingi to bliscy kuzyni:

219. odcinek programu "Milionerzy" rozpoczął się od kontynuacji gry trenera siatkówki, Kamila Jasa. Kamil grał z dużą dozą odwagi i pewnie podążał za swoją intuicją. Problem zaczął się przy pytaniu za 5000 złotych, które dotyczyło królestwa zwierząt. Dzięki kołu ratunkowemu i podpowiedzi taty, udało mu się prawidłowo odpowiedzieć na pytanie "Lemingi to bliscy kuzyni:". Poniżej znajdziecie prawidłową odpowiedź:

A: bydła rogate B: osłów C: chomików D: prusaków

Możliwe, choć mało prawdopodobne, żeby... - pytanie za 75 000 złotych

Największym wyzwaniem okazało się pytanie za 75 000 złotych. Niestety, uczestnik miał wykorzystane już wszystkie koła ratunkowe. W pytaniu "Możliwe, choć mało prawdopodobne, żeby..." Kamil obstawiał dwie odpowiedzi - A i C. Jedna z nich okazała się prawidłowa, jednak nie ta, którą ostatecznie wybrał. Udało mu się wyjść ze studia z gwarantowanymi 40 000 złotych.

A: leszcz spadł jako deszcz B: leszcza pożarł kleszcz C: leszcz stanął okoniem D: okoń zaprezentował broń

Zobacz także: W "Milionerach" padło pytanie za pół miliona złotych.

Kto w 1839 roku zniszczył, pochodzący z kontrabandy brytyjskiej, duży ładunek opium, a następnie po przegranych wojnach musiał zalegalizować narkotyk?

Następnym uczestnikiem dzisiejszego odcinka 4 sezony "Milionerów" był Łukasz Kiełbasa. Niestety, mimo że jego gra trwała dość długo, nie udało mu się wygrać więcej niż gwarantowany 1000 złotych. Łukasz zdecydował się na telefon do przyjaciela, który obstawiał tą samą odpowiedź co on. Jak się okazało była ona błędna, przez co nie udało mu się prawidłowo odpowiedzieć na pytanie za 20 000 złotych.

A: Francja B: Niemcy C: Chiny D: Indie

Znalibyście odpowiedzi na wszystkie pytania z 219. odcinka programu "Milionerzy" emitowanego 6 lutego 2020 roku? Czy pytanie "Możliwe, choć mało prawdopodobne, żeby...?" byłoby dla Was wyzwaniem?

Odcinki 4 sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN.