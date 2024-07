Choć można zajść w ciążę podczas okresu, to zdarza się to bardzo rzadko. Miesiączki muszą być bardzo nieregularne, a cykle niezwykle długie lub krótkie, aby doszło do zapłodnienia. Uwolniona komórka jajowa może być zapłodniona tylko przez 24 godziny, a plemniki żyją w drogach rodnych kobiety maksymalnie 72 godziny, o ile są bardzo zdrowe. Nie zmienia to faktu, że w pewnych okolicznościach podczas okresu można zajść w ciążę.

Nieregularne miesiączki sprawiają, że można zajść w ciążę podczas okresu

To, czy podczas okresu można zajść w ciążę, zależy od regularności cykli miesiączkowych. Pary starające się o dziecko podejmują próby poczęcia w planowanym czasie owulacji, nie zaś podczas miesiączki, kiedy szansa na zapłodnienie jest bardzo mała. Niemniej jednak ta szansa jest, dlatego zaleca się używanie prezerwatyw podczas zbliżeń w dni krwawienia. Odpowiedź twierdzącą na pytanie „Czy można zajść w ciążę podczas okresu?” dają nieregularne cykle. Bardzo długie albo bardzo krótkie cykle menstruacyjne uniemożliwiają przewidzenie, kiedy wystąpi owulacja, a zatem kiedy pojawi się szansa na zapłodnienie. W niektórych wypadkach z okresem można pomylić krwawienie w środku cyklu, wówczas szansa na zajście w ciążę rośnie.

Seks bez zabezpieczenia w trakcie okresu nie wyklucza zajścia w ciążę

Czy w czasie okresu można zajść w ciążę? Tak, a ponadto jest się narażonym na infekcje bardziej niż na innych etapach cyklu menstruacyjnego. Zapłodnienie w trakcie miesiączki jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Trudny do przewidzenia termin owulacji w danym cyklu i niestandardowe zachowania organizmu, jak np. krwawienia czy plamienia w środku cyklu, sprzyjają „wpadce”. Jeśli jednak cykle są regularne, szansa na zajście w ciążę podczas menstruacji jest minimalna, a wręcz teoretyczna.