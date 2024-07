Arbuz to zdrowy owoc – słodka, niskokaloryczna przekąska, bogata w minerały i witaminy. Arbuzy w 92% składają się z wody. Są idealne, aby ugasić pragnienie. Odpowiedź na pytanie, czy arbuz jest zdrowy zależy od tego, czy dana osoba cierpi na alergię lub cukrzycę.

Arbuz to owoc jednorocznej rośliny z rodziny dyniowatych, rosnącej w Afryce Południowej i uprawianej w ciepłych krajach na całym świecie.

Arbuzy – walory zdrowotne

Arbuz to bogactwo witamin i minerałów – zawiera witaminy: A, B6, C, E, K i minerały: wapń, fosfor, żelazo, magnez, potas. To zdrowa i smaczna przekąska. 100 gramów ma tylko 34 kalorie. Owoce przyspieszają przemianę materii i wspomagają pracę układu pokarmowego. Arbuzy powinny jeść osoby, które mają kłopoty z nadciśnieniem, ponieważ owoce te rozszerzają naczynia krwionośne. Dzięki właściwościom moczopędnym przyniosą ulgę osobom, które mają problem z nerkami.

Arbuzy powinni włączyć do swojej diety wszyscy, którzy borykają się z problemami skórnymi – owoc działa przeciwzmarszczkowo, zapobiega starzeniu się skóry. Maseczki, toniki i mleczka z arbuza mają działanie tonizujące, nawilżające, ujędrniające, pomagają pozbyć się opryszczki. Zawartość likopenu (naturalnego barwnika) sprawia, że regularne jedzenie arbuzów może pomóc uchronić się przed rakiem. Zdrowotne oddziaływanie arbuza potwierdzają liczne badania naukowe.

Czy arbuz jest zdrowy – przeciwwskazania

Z jedzenia arbuzów powinny zrezygnować osoby uczulone na pyłki roślin. Owoc ma wysoki indeks glikemiczny (75), dlatego nie może być jedzony przez cukrzyków – bardzo szybko zwiększa poziom glukozy we krwi, wywołując skoki glukozy.

Jeśli decydujemy się na zakup pokrojonego arbuza, dobrze jest zjeść go tego samego dnia – w innym wypadku zwiędnie, straci jędrność i smak.