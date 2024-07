Przepisy z arbuzem przedstawione poniżej są bardzo proste w wykonaniu, a dzięki nim ujrzysz ten popularny owoc w niecodziennej odsłonie. Najprościej dodać arbuza do koktajlu owocowego lub warzywnego smoothie. Można też używać go do szaszłyków, sałatek, przystawek, grillować, a także przyrządzać pyszne i orzeźwiające lody arbuzowe.

Arbuz zwyczajny w niektórych regionach Polski jest znany jako kawon. To roślina, która przywędrowała do nas z Ameryki Południowej. Jego smak i pełny soku miąższ jest świetnym surowcem do wykonywania wielu ciekawych potraw. Ponieważ arbuz zawiera aż 90% wody, doskonale gasi pragnienie i orzeźwia. Natomiast bardzo niska kaloryczność – około 30 kcal na 100 g arbuza oraz działanie przyspieszające i regulujące metabolizm czynią z niego smaczny składnik dietetycznych dań.

Pizza z arbuza

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

połowa arbuza,

opakowanie sera feta,

zielone i czarne oliwki – po garści każdego rodzaju,

świeża bazylia – około 10 listków,

sok z połowy limonki.

Sposób przygotowania:

1. Arbuza umyj i pokrój na plastry (przez cały owoc) grubości około 2 cm. Każdy plaster pokrój na 8 kawałków – tak jak kroi się pizzę i delikatnie wyjmij pestki.

2. Pokrój oliwki w okrągłe, cienkie plasterki.

3. Pokrój fetę w drobną kostkę.

4. Umyj listki bazylii i osusz.

5. Rozkładaj wszystkie składniki na pizzy i skrapiaj sokiem z limonki.

Tak przygotowana arbuzowa pizza świetnie sprawdzi się jako przystawka.

Grillowany arbuz w słodko-kwaśnej pikantnej marynacie

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

około 1/3 arbuza,

sok z połowy limonki,

1 łyżka oleju z pestek winogron lub oliwy z oliwek,

1,5 łyżki miodu wielkokwiatowego,

szczypta soli,

szczypta sproszkowanego chilli.

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj marynatę: do miseczki wlej olej, sok z limonki, dodaj sól, chilli i miód. Wszystko dokładnie wymieszaj i odstaw, aby składniki się połączyły.

2. Arbuza pokrój w plastry – około 1 cm grubości, wielkości około 4 na 4 cm. Wyjmij pestki. Posmaruj marynatą każdy kawałek. Grilluj na rozgrzanym ruszcie lub patelni grillowej z obu stron przez około 5 min. Podawaj na ciepło. Możesz wydrążyć połówkę arbuza i włożyć do niego przygotowaną potrawę.

Smacznego!