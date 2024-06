Dorota z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy zdecydowała się odpowiedzieć na pytania od swoich obserwatorów i poruszyła nawet osobiste tematy. Pytań było mnóstwo, a większość z nich dotyczyła ciąży i relacji z Waldemarem. Co z przeprowadzką? Para zamieszka razem jeszcze przed narodzinami córki?

Reklama

Dorota z "Rolnik szuka żony" zdradziła termin porodu i plany przeprowadzki

Dorota i Waldemar znaleźli miłość w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Choć ich relacja na początku nie była oczywista, ale szybko się okazało, że uczucie wygrało i dziś są szczęśliwą parą, a już niebawem zostaną rodzicami. Waldemar jeszcze w programie nie ukrywał, że chciałby znów zostać ojcem i marzy o córce, a teraz to się spełni. Dorota z "Rolnik szuka żony" właśnie zdradziła, że dziecko przyjdzie na świat jesienią:

Termin w połowie października - powiedziała Dorota i nie ukrywa, że już kompletuje wyprawkę: Tak już zaczęłam powoli kupować

Instagram @bully_33

Oczywiście wśród pytań od internautów nie mogło zabraknąć tego dotyczącego imienia dla córeczki. Dorota z "Rolnika" nie ukrywa, że to jest otwarty temat i decyzja nie została jeszcze podjęta.

Jeszcze nie wybrane odpowiedziała wprost.

Facebook Rolnik szuka żony TVP

Reklama

Co ciekawe, jeszcze przed narodzinami córeczki Dorotę i jej syna Mateusza czeka poważna zmiana i przeprowadzają się do Waldemara. Okazuje się, że to dla partnerki rolnika stresujący czas:

Przeprowadzka za dwa, trzy tygodnie. Czy jest stres? Tak, jest bardzo duży. powiedziała wprost Dorota z 'Rolnik szuka żony'

archiwum prywatne