10 minutowy trening, składający się z ćwiczeń spalających tłuszcz, wykonywany rano poprawi przemianę materii na cały dzień. Przygotuj wygodne buty do fitnessu albo do biegania, włącz ulubioną, dynamiczną muzykę i rozpocznij trening. Każde ćwiczenie wykonuje się przez 30 sekund, nie powinno się robić między nimi przerw dłuższych niż 1-2 sekundy. W trakcie treningu należy miarowo oddychać. Trening najlepiej wykonywać na czczo albo godzinę po lekkim posiłku.

1. Energiczny marsz w miejscu

Zacznij ćwiczenia od maszerowania w miejscu. Unoś wysoko kolana: raz prawe, raz lewe. Maszeruj przez 30 sekund.

2. Bieg w miejscu

Z maszerowania przejdź do biegania w miejscu. Przyspiesz ruchy, unoś wysoko kolana. Pamiętaj o miarowym oddechu. Biegnij przez 30 sekund.

3. Skakanie na skakance

Jeśli masz pod ręką skakankę i wystarczająco dużo miejsca, żeby jej użyć, zacznij na niej skakać ze złączonymi nogami. Jeśli nie masz lub nie możesz użyć skakanki, wyobraź sobie, że przeskakujesz nad sznurem: skacz w dość szybkim tempie ze złączonymi nogami. Rób to przez 30 sekund.

4. Bieganie w podparciu

Ułóż się na podłodze tak, jak do robienia pompek. Ręce powinny być wyprostowane w łokciach. Uginając kolana, podciągaj do klatki piersiowej raz prawą, raz lewą nogę w dość szybkim tempie. Rób to ćwiczenie przez 30 sekund.

5. Pulsowanie z wyskokiem

Rozstaw nogi trochę szerzej niż na szerokość ramion. Ugnij je w kolanach. Z wyprostowanymi plecami uginaj lekko i prostuj kolana w dość szybkim tempie. Nie prostuj ich jednak całkowicie. Przy co piątym wyprostowaniu kolan wyskocz. Ćwicz tak przez 30 sekund.

6. Podskoki i skręty tułowia

Stań prosto ze złączonymi kolanami. Ugnij lekko nogi. Podskakuj, skręcając biodra w prawo, tułów w lewo, a następnie na odwrót. Wykonuj takie skręty przez 30 sekund.

7. Skakanka, bieg i marsz w miejscu na zakończenie treningu

Trening powoli dobiega końca. Zakończ go sekwencją ćwiczeń, która go rozpoczynała. Przez 30 sekund skacz na skakance, przez 30 sekund biegaj w miejscu i przez 30 sekund energicznie maszeruj w miejscu. Stopniowo zwalniaj ruchy. Możesz zakończyć trening.