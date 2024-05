Silna wola i samozaparcie — tego z pewnością nie brakuje uczestniczkom drugiej serii "Kanapowczyń", które przez 6 miesięcy walczyły o swoje zdrowie i wymarzoną sylwetkę. Czy wszystkim paniom udało się osiągnąć swój cel? Sprawdźcie!

Uczestniczki "Kanapowczyń" przeszły spektakularną przemianę

"Kanapowczynie" to program, do którego zgłaszają się kobiety, które już straciły nadzieję na zrzucenie zbędnych kilogramów. W drugiej odsłonie show widzowie poznali Alicję, Anetę, Agnieszkę, Paulinę i Katarzynę, które pochodzą z Dolnego Śląska. Kobiety rozpoczęły 6-miesięczną walkę o zdrowie i utratę zbędnych kilogramów, która kosztowała je wiele łez i poświęceń. Kompletna zmiana dotychczasowego stylu życia była dla nich nie lada wyzwaniem. Największe zaskoczenie wzbudziła Paulina z "Kanapowyczyń", która nie radziła sobie nawet z krojeniem koperku, co mocno zszokowało widzów. Choć były momenty załamania, to jednak żadna z nich się nie poddała i dziś mogą cieszyć się życiem w nowym ciele.

Tuż przed finałowym odcinkiem "Kanapowczyń" kobiety po swojej spektakularnej metamorfozie zostały sfotografowane przez samego Marcina Tyszkę, co było dla nich spełnieniem marzeń. Ciężka praca uczestniczek się opłaciła, ponieważ wyglądają na zupełnie odmienione, a co najważniejsze — wszystkie bardzo dobrze czują się w swoim ciele.

Jak wrażenia po odcinku? My jesteśmy zachwyceni! Dziewczyny poradziły sobie tak, jak profesjonalne modelki! Dziękujemy Marcinowi Tyszce za wizytę w programie i za cudowne zdjęcia! A wam jak się podobają Dziewczyny w takiej odsłonie? Emocje jeszcze długo nam nie opadną, a tu już trzeba szykować się na kolejne! Za tydzień (wtorek 22:00 w TTV) WIELKI FINAŁ SEZONU! Nie możecie tego przegapić! — czytamy na Instagramie.

Widzowie nie mogą wyjść z zachwytu po tym, jak zobaczyli metamorfozy Dolno Ślązaczek. Ich ciężka praca została nie tylko doceniona przez bliskich i ich trenera, ale również przez internautów. Pod postem roi się od gratulacji i komplementów.

Kopara mi opadła

Gratulacje zarąbista robota. Oglądam od pierwszego sezonu i dzięki motywacji którą dostarczacie, sam zgubiłem 25 kg

Czad! Cofnęłam przed chwilą do poprzednich rolek, bo już zapomniałam, jak wyglądały dziewczyny na początku i Szok po prostu jak dużo roboty wykonały — piszą internauci.

