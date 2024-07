Przepis na smalec z gęsi od dawna wykorzystywany jest w medycynie ludowej. W kuchni regionalnej gospodynie stosują go do dziś, a swą popularność zawdzięcza zarówno walorom smakowym, jak również korzystnemu oddziaływaniu na zdrowie.

Reklama

Smalec gęsi jest produktem o właściwościach leczniczych, wykorzystywanym od lat. Ma zastosowanie w leczeniu przeciwbólowym, przy chorobie zwyrodnieniowej stawów, a także przy dolegliwościach ze strony dróg oddechowych.

Skład smalcu z gęsi

Smalec gęsi cechuje się licznymi właściwościami zdrowotnymi. Wynika to z zawartości w smalcu dużej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych przez co uznawany jest za najzdrowszy tłuszcz pochodzenia zwierzęcego. W swoim składzie zawiera kwas oleinowy zaliczany do jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, który pozytywnie oddziałuje na gospodarkę lipidową człowieka. Dzięki temu ma zastosowanie w diecie zapobiegającej miażdżycy.

Właściwości smalcu gęsi

W medycynie ludowej smalec z gęsi przeznaczony był do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Od wieków wykorzystuje się go w celu uśmierzania bólu i leczenia różnych schorzeń. Dzieciom smalec podawało się przy chorobach dróg oddechowych, często łącząc go z mlekiem i miodem. Stosowało się go przy dolegliwościach reumatycznych i stawowych w formie okładów oraz przy stanach zapalnych. Uważano również, iż smalec gęsi wytapiany wraz z jabłkami i majerankiem dodaje energii, polepsza samopoczucie, a nawet usprawnia funkcje seksualne.

Jak zrobić smalec gęsi

Z gęsi wycina się tłuszcz, który znajduje się między skórą a mięsem. Następnie kroi się go na drobne kawałki i umieszcza w garnku z kilkoma łyżkami wody. Całość podgrzewa się. W zależności od preferencji do przyrządzanego smalcu można dodać cebulę i jabłka, ale dopiero po całkowitym przetopieniu tłuszczu. Po wystygnięciu smalec można doprawić majerankiem. Aby zachować stałą konsystencję, smalec należy przechowywać w lodówce - w temperaturze pokojowej ulega upłynnieniu.

Zobacz także

Zastosowanie smalcu gęsi

W celu uzyskania efektu rozgrzewającego u małych dzieci smalec gęsi należy wetrzeć w skórę klatki piersiowej i pleców przed snem. Stosuje się również kurację, która polega na wymieszaniu łyżeczki smalcu gęsi z łyżeczką miodu, a następnie ich rozpuszczeniu w połowie szklanki gorącego mleka. Taki preparat zaleca się pić do trzech razy dziennie.

Smalec gęsi z olejkiem rycynowym

W połączeniu z olejkiem rycynowym smalec gęsi korzystnie wpływa na zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych, biodrowych i kręgosłupa. Do jednego słoiczka smalcu dodaje się 30 mililitrów olejku, zakręca pokrywką, a następnie całość dokładnie miesza wstrząsając naczynie. Uzyskaną miksturę powinno się przechowywać w temperaturze pokojowej. Preparat stosuje się zewnętrznie wcierając go przez około 5 minut w bolące stawy.

Cena gęsiego smalcu

Smalec gęsi dostępny jest w słoiczkach o pojemności 180, 300, 720 mililitrów. Cena smalcu zależna jest od wielkości słoiczka i waha się od 9 do 22 złotych.