W serwisie Netflix pojawiła się nowa adaptacja bestsellerowej powieści Davida Nichollsa „Jeden dzień” , dzięki której główni aktorzy Ambika Mod i Leo Woodall zyskali międzynarodową sławę.

Podczas gdy film z 2011 roku był krytykowany za brak chemii między dwoma głównymi aktorami – Anne Hathaway i Jimem Sturgessem – a także za kiepską próbę Hathaway wykorzystania akcentu z Yorkshire, Mod i Woodall byli powszechnie chwaleni za swoje kreacje w serialu.

W rozmowie z RadioTimes.com o tym, czy podczas przesłuchań był moment, w którym myślał, że może nie zostać obsadzony w programie, Woodall przyznał, że „przestał chodzić na siłownię”, aby upewnić się, że dostanie tę rolę.

„Pamiętam, jak myślałem o tym pod koniec tego procesu, ponieważ w "Białym lotosie" dużo chodziłem na siłownię i byłem dość umięśniony, i pamiętam, jak pomyślałem, że Dex nie może być wielkim facetem z siłowni”, wspomina.

Na ten sam temat Mod dodała: „Myślę, że w miarę trwania przesłuchania i im dłużej przechodzisz przez każdą rundę, a proces staje się bardziej rygorystyczny, myślisz sobie: «No cóż, muszę się spodobać».” I stajesz się w tym nieco bardziej pewny siebie.

„A potem chcesz tego o wiele bardziej, więc strach, że tego nie dostaniesz, staje się większy. Ale nie było momentu, w którym pomyślałem: «Zdecydowanie nie mam szans»”.

„Jeden dzień” opowiada rozdzierającą serce, obejmującą dziesięciolecia historię miłosną, która przez 20 lat powraca co roku tego samego dnia, gdy Emma (Mod) i Dexter (Woodall) przeżywają wzloty i upadki swojego życia razem i osobno.

Po drodze różne inne postacie odgrywają kluczową rolę w ich życiu. Kto jeszcze występuje w „Jednym dniu”?

Obsada „Jeden dzień”: Kto występuje w serialu Netfliksa?

Główna lista obsady „Jeden dzień” Netfliksa wygląda następująco:

Ambika Mod jako Emma

Leo Woodall w roli Dextera

Jonny Weldon jako Ian

Amber Grappy jako Tilly

Essie Davis jako Alison

Tim McInnery jako Stephen

Eleanor Tomlinson jako Sylvie

Joely Richardson gra Helen Cope

Toby Stephens wciela się w Lionela Cope’a

Leo Woodall w roli Dextera

Kim jest Dexter? Przystojny, czarujący młody człowiek, który do tej pory zaznał jedynie przywilejów i możliwości. Jednak pomimo łatwego startu, lata po ukończeniu studiów nie zawsze są dla niego łaskawe. Kiedy Dexter spotyka Emmę, bieg jego życia zmienia się na zawsze.

Gdzie widziałem już Leo Woodalla? Aktor zdobył popularność rolą w „Białym lotosie”. Oprócz tego mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak „Cherry: Niewinność utracona”, „Nomad”. Gościnnie pojawił się w serialach „Akademia wampirów” oraz „Citadel”.

Ambika Mod gra Emmę

Kim jest Emma? Początkująca pisarka, która po ukończeniu studiów ma wielkie plany zmiany świata, ale szybko przekonuje się, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Kiedy poznaje Dextera, jej życie zmienia się na zawsze.

Mod, który urodził się w Hertfordshire w rodzinie indyjskich imigrantów, mówił wcześniej o tym, jak „znaczące” jest wcielenie się w rolę Emmy przez osobę inną niż biała, mówiąc BBC News: „Mam nadzieję, że to trochę otworzy ludziom umysły Zdaję sobie sprawę, jak ważne będzie to dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych kolorowych kobiet, a w szczególności młodych kobiet z Azji Południowej”.

Gdzie widziałem już Ambika Mod? Niedawno aktorka dała się poznać szerszej publiczności dzięki roli w serialu „Będzie bolało”. Gościnnie pojawiła się w serialu „Ja też nienawidzę Suzie!”. To dopiero początek – choć bardzo obiecujący – jej kariery.

Amber Grappy jako Tilly

Kim jest Tilly? Zawsze wesoła najlepsza przyjaciółka Emmy. Spotykają się na uniwersytecie, a Emma wprowadza się do Tilly na kilka lat, kiedy ta przeprowadza się do Londynu.

Gdzie już widziałem Amber Grappy? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Smothered”, „Dziecko”, „Wreck”. „Jeden dzień” to bez wątpienia jej największa rola jak dotąd.

Essie Davis jako Alison

Kim jest Alison? Mama Dextera. Martwi się, że nie podąża właściwą drogą, a poza tym jest wielką fanką Emmy.

Gdzie już widziałem Essie Davis? Aktorka ma na koncie role w znanych produkcjach jak „Zagadki kryminalne panny Fisher”, „Babadook”, „Owieczki boże”, „Babyteeth”, „Nitram”, „Dziewczyna z perłą”, „Prawdziwa historia gangu Kelly’ego”, „Australia”, „Gabinet osobliwości Guillermo del Toro”, „Biała księżniczka”, „Matrix Rewolucje”, „Matrix Reaktywacja”, „Philip K. Dick’s Electric Dreams”, „Assassin’s Creed”. Ostatnio zagrałą w miniserialu „Faraway Downs”.

Eleanor Tomlinson jako Sylvie

Kim jest Sylwia? Wieloletnia dziewczyna Dextera. „On naprawdę chce zaimponować jej rodzinie”, ale to trudna publiczność.

Gdzie już widziałem Eleanor Tomlinson? Aktorka ma na koncie takie produkcje jak „Poldark – Wichry losu”, „Wyjęci spod prawa”, „Syberyjska edukacja”, „Angus, stringi i przytulanki”, „Iluzjonistka”, „Jack: Pogromca olbrzymów”, „Próba niewinności”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Klątwa Styrii”, „Nierealne”, „Zagubiona przyszłość”, „Śmierć w Pemberley”, „Biała królowa” i „Posłuchaj, poślub, powtórz”.

Jonny Weldon jako Ian

Kim jest Ian? Początkujący komik, którego Emma spotyka po raz pierwszy, niechętnie pracując w meksykańskiej restauracji.

Gdzie widziałem już Jonny’ego Weldona? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Ludzie, których nie cierpimy na weselach”, „Święta na Jemiołowej Farmie” czy też „Sneakerhead”.

Tim McInnerny jako Stephen

Kim jest Stefan? Tata Dextera. Z biegiem lat jego relacje z synem stają się napięte.

Gdzie widziałem Tima McInnerny’ego? Aktora możemy znać z obsad takich filmów jak „Czarna Żmija: Tam i z powrotem”, „Notting Hill”, „Czarna Żmija 4”, „102 Dalmatyńczyki”, „Czarna Żmija”, „Wąż”, „101 Dalmatyńczyków”, „Eddie zwany Orłem”, „Johnny English Reaktywacja”, „Czarna Żmija 2”, „Czarna śmierć”, „Casanova” czy „Automata”.

Joely Richardson gra Helen Cope

Kim jest Helen Cope? Mama Sylvie, którą opisuje się jako „bardzo konkurencyjną”.

Gdzie widziałem już Joely'ego Richardsona? Aktorka ma na koncie role w takich produkcjach jak „Miłość bez końca”, „Kochanek Lady Chatterley”, „Dżentelmeni”, „Anonimu”", „Patriota”, „Dziewczyna z tatuażem”, „Afera naszyjnikowa”, „Światło w mroku”, „101 Dalmatyńczyków”, „Ukryty wymiar”, „Między nami seksoholikami”, „Ukryta w ciemności”, „Czerwone światła”, „Czerwona jaskółka”, „Dynastia Tudorów”, „Bez skazy”, „Snowden”, „Maggie”, „Akademia wampirów” czy „Kolor z przestworzy”.

Toby Stephens wciela się w Lionela Cope’a

Kim jest Lionel Cope? Ojciec Sylwii. Wydaje się, że całkowicie nie lubi Dextera.

Gdzie widziałem już Toby'ego Stephensa? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Piraci”, „Wieczór Trzech Króli”, „Rebeliant”, „Jane Eyre”, „Tajemnice domu na wzgórzu”, „Vexed”, „I nie było już nikogo”, „Panna Marple: Błękitne Geranium”, „Oniegin”, „Zagubieni w kosmosie”, „13 godzin: Tajna misja Benghazi”, „Ocean ognia”, „Śmierć nadejdzie jutro”, „Redukcja” czy też „Maszyna”.

Kto jeszcze znajduje się w obsadzie „One Day” na Netfliksie?

Rebekah Murrell jako Suki Meadows

Kim jest Suki? Współprowadzący Dextera w programie telewizyjnym na żywo "Get In!!", którego przypadkowo posypuje wódką. Parę łączy krótki związek.

W czym jeszcze zagrała Rebeka Murrell? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Dead Hot”, „Swede Caroline”, „In My Skin” czy „Zmowa”.

Mark Rowley gra pana Godalminga

Kim jest pan Godalming? Dyrektor szkoły, w której uczy Emma.

W czym jeszcze brał udział Mark Rowley? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Siedmiu królów musi umrzeć”, „T.I.M.”, „Upadek królestwa”, „Wiedźmin: Rodowód krwi”, „Na wodach północy” czy „Guns Akimbo”.

Tim Preston gra Gary'ego

Kim jest Gary? Prowadzi spółdzielnię teatralną Sledgehammer, której częścią jest Emma. Jest także jednym z pierwszych zainteresowań miłosnych Emmy.

W czym jeszcze grał Tim Preston? Aktor wystąpił w takich produkcjach jak „Sneakerhead”, „Purge of Kingdoms” oraz „Władcy przestworzy”.

Brendan Quinn gra Calluma

Kim jest Callum? Najlepszy przyjaciel Dextera z uniwersytetu, który odgrywa większą rolę w serialu od odcinka 10, kiedy Dexter wpada na niego na weselu Tilly.

W czym jeszcze grał Brendan Quinn? Aktor znany jest z produkcji „Brutal” oraz „Śmierć i słowiki”.

Adam Loxley jako Graham

Kim jest Graham? Partner Tilly, któremu w serialu Netflixa przypisano większą rolę niż w powieści Nichollsa, w której w dużej mierze schodzi na dalszy plan.

W czym jeszcze brał udział Adam Loxley? Aktor ma na koncie role w produkcjach jak „Sandylands”, „Alien: Containment”, „Moja kuzynka Rachela” oraz „The Gay in the Attic”.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek