Cross training to ćwiczenia ogólnorozwojowe, które można dopasować do własnych potrzeb i możliwości. Trening prowadzony jest grupowo, pod okiem doświadczonego trenera.

Cross training – co to jest?

Cross training jest treningiem ogólnorozwojowym, rozwijającym różne partie mięśni. Ćwiczenia można samodzielnie dopasowywać do swoich możliwości i potrzeb. Podczas treningu wykonywane są ćwiczenia na wszystkie części ciała, czyli na brzuch, klatkę piersiową, plecy, barki, nogi i pośladki. Zajęcia składają się z trzech części. Pierwszą część tworzy rozgrzewka, podczas której przygotowuje się ciało do wysiłku fizycznego. Druga część treningu to tak zwany obwód, w trakcie którego angażuje się do pracy różne partie mięśni. Ostatnia cześć treningu to ćwiczenia rozciągające i rozluźniające, niekiedy też uspokajające oddech. W trakcie zajęć korzysta się np. ze sztangi, piłki lekarskiej, piłek gimnastycznych, czy z lin.

Cross training – korzyści z wykonywania ćwiczeń

Wykonywanie ćwiczeń cross trainingu niesie ze sobą wiele korzyści, między innymi:

korzystnie wpływa na wygląd sylwetki;

poprawia samopoczucie;

zwiększa siłę całego ciała;

wzmacnia mięśnie, stawy i kości;

poprawia wydolność serca i płuc;

poprawia kondycję i koordynację ruchową.

Cross training przeznaczony jest dla wszystkich, także mało wyćwiczonych. Mogą z niego korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Intensywność treningu dopasowuje się do możliwości ćwiczącego cross training.