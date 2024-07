Jak wzmocnić serce? Najprostszym sposobem jest aktywność fizyczna. Dzięki ćwiczeniom wszystkie mięśnie, w tym także mięsień sercowy, stają się lepiej ukrwione i silniejsze. Regularny wysiłek fizyczny pozwala także obniżyć ciśnienie krwi.

Reklama

Ćwiczenia aerobowe na mocne serce

W profilaktyce chorób serca, lekarze rekomendują ćwiczenia aerobowe (czyli dotleniające) przez minimum pół godziny. Należy je wykonywać przynajmniej trzy raz w tygodniu. Do ćwiczeń aerobowych zalicza się na przykład wolny jogging, biegi, szybkie marsze. Jeśli jednak nie są to dyscypliny, które mogłyby ci sprawić frajdę, wybierz coś innego. Tak naprawdę każdy wysiłek fizyczny przynosi dobre efekty, o ile jest wykonywany systematycznie.

Jak wzmocnić serce – aqua aerobik

Dla sercowców idealnymi ćwiczeniami jest aqua aerobik. Dzięki wykonywaniu gimnastyki w wodzie organizm nie jest tak mocno obciążony, jak w „suchych” warunkach normalnego ciążenia, a jednocześnie wykonuje ćwiczenia i siłowe, i wytrzymałościowe. Trening w wodzie przyspiesza pracę serca i zmusza ciało do produkcji energii, ponieważ niezależnie od sposobu poruszania się, każda część ciała napotyka na opór ze strony wody. Regularne ćwiczenia wzmacniają serce, które sprawniej pompuje krew, a co za tym idzie - zmniejsza się ciśnienie.

Jak wzmocnić serce – nordic walking

Nordic walking to marsz z kijkami, który ma zwiększać ogólną wytrzymałość fizyczną. Do jego wykonywania nie jest potrzebna specjalistyczna sala – wystarczą specjalne kijki, dzięki którym angażowanych jest nawet 90% mięśni ciała.

Jak wzmocnić serce – Qigong prosto z Chin

Qigong to zestaw ćwiczeń, pochodzący ze starożytnych Chin. Pod koniec lat 80. XX wieku został on oficjalnie uznany w chińskich szpitalach za technikę leczniczą. Istotą tej metody jest przywrócenie i utrzymanie naturalnej harmonii organizmu, by w ten sposób mógł mieć optymalny poziom odporności. Qigong można uprawiać samodzielnie w domu, jednak przed indywidualną praktyką należy opanować ćwiczenia razem z nauczycielem.

Zobacz także