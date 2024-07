To, że noworodek nie przybiera na wadze, może być skutkiem niewłaściwego przystawiania go do piersi albo zbyt małej ilości pokarmu. Kluczowe w takim wypadku jest pobudzenie laktacji i upewnienie się, że malec ssie prawidłowo. Jeśli noworodek nie przybiera na wadze mimo to, powodem może być choroba.

Reklama

Pobudzenie laktacji i prawidłowe karminie

Zbyt mała ilość pokarmu trafiająca do brzucha sprawia, że noworodek nie przybiera na wadze. Pierwszą rzeczą, jaką należy sprawdzić, jest technika ssania malca. Dziecko powinno mieć w ustach nie tylko samą brodawkę, ale i część jej otoczki. Najlepiej jeśli dotyka podczas karmienia nosem i brodą pierś. Drugim powodem słabego przybierania na wadze jest zbyt mała ilość pokarmu produkowanego przez kobiecy organizm. Po kilku dniach laktacja sama powinna dostosować się do potrzeb noworodka, ale czasem warto ją pobudzić, np. odciągając pokarm laktatorem, bardzo często karmiąc maluszka, czy pijąc herbatki ziołowe zwiększające wydzielanie pokarmu.

Ulewanie, refluks, infekcja

Problemem może być nie tylko dostarczanie zbyt małej ilości pokarmu dziecku, ale i to, że maluch nie potrafi utrzymać go w brzuchu na tyle długo, by mógł on zostać strawiony. Układ trawienny dopiero uczy się, jak powinien funkcjonować w świecie poza łonem matki, dlatego często zdarza się ulewanie u dziecka. Może to być wynik cofania się pokarmu z żołądka do przełyku, czyli refluksu żołądkowo-przełykowego. Gdy noworodek nie przybiera na wadze z tego powodu, można podawać mu preparaty zagęszczające pokarm w żołądku albo specjalne mleko AR – antyrefluksowe, gęstsze niż mleko z piersi. Powodem tego, że noworodek nie przybiera na wadze, może być również infekcja wirusowa czy bakteryjna. Układ odpornościowy niedawno narodzonego dziecka jest słaby, więc jest ono podatne na choroby. Organizm walczący z infekcją jest osłabiony i może to skutkować tym, że waga noworodka nie zwiększa się.

Siatka centylowa

Jeśli są wątpliwości co do tego, czy dziecko prawidłowo przybiera na wadze, można rozwiać je, korzystając z siatki centylowej dla noworodków. Określa ona prawidłową wagę dziecka, odnosząc ją do wyników uzyskanych przez inne dzieci tej samej płci i w tym samym wieku. Poza tym to, że noworodek nie przybiera na wadze, można stwierdzić tylko wówczas, gdy malec jest regularnie ważony na tej samej wadze i – co ważniejsze – jest to waga przeznaczona dla noworodków. Powszechne wagi łazienkowe nie dają wiarygodnych wyników.

Zobacz także

Reklama