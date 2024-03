Już niedługo Sandra Kubicka i Aleksander Baron powitają na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Czasu jest coraz mniej, zatem przyszli rodzice obecnie głównie skupiają się na przygotowaniach do narodzin dziecka. Teraz z kolei modelka nie wytrzymała i pokazała, co zrobił jej ukochany. Przeżyła niezły szok, szczególnie, gdy weszła do łazienki!

Baron zaskoczył Sandrę Kubicką

Gdy kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że Sandra Kubicka i Baron spodziewają się dziecka, lawina gratulacji nie miała końca. Fani doskonale znali trudną historię modelki, która przez długi czas miała poważne problemy z zajściem w ciążę. Jak się potem okazało, na chwilę przed tym, jak zobaczyła pozytywny test, uzgodniła już ze swoim lekarzem wdrożenie procedury in vitro.

Od tamtej pory Sandra wręcz tryska energią, a na swoim Instagramie chętnie relacjonuje etapy wyjątkowego stanu, nie ukrywając również, że dotknęły ją i trudne momenty. Niezmiennie jednak cieszy się, że niebawem przytuli upragnionego synka, dlatego przez wszystkie dolegliwości stara się przejść z podniesioną głową.

Obecnie większość czasu Kubicka i Baron poświęcają na przygotowania, takie jak kompletowanie wyprawki czy... przystosowywanie domu. Rzeczy dla malucha będzie tylko przybywać, dlatego przyszli rodzice z pewnością będą potrzebować więcej miejsca. W związku z tym Sandra Kubicka zdecydowała, że czas najwyższy uprzątnąć jeden z pokoi, w którym nie brakuje kartonów i ubrań.

Ten pokój do jutra musi być oczyszczony. Jak myślicie... damy radę?

Ostatecznie jednak Sandra szybko się poddała, wyznając, że na obecnym etapie ciąży jest to dla niej zbyt ciężkie. Poszła spać, a gdy rano wstała zastała... zupełnie czysty pokój. Okazało się, że Alek sprzątał go aż do 5 rano!

Tata roku. Sprzątał do 5 jak spałam

To nie był koniec, bo Baron uprzątnął również cały dom, a w łazience zostawił dla ukochanej kartkę z krótkim wyznaniem miłości. Sandra nie mogła się powstrzymać i oczywiście pochwaliła narzeczonego na forum.

To ja chyba częściej będę w tej ciąży, jak moje życie tak wygląda

To nie pierwszy raz, jak mogliśmy przekonać się, w jaki sposób Alek wspiera ukochaną i jak pomaga jej na co dzień. Teraz nie możemy doczekać się, aż zobaczymy ich w nowej roli!

