Elżbieta Zapendowska słynie z ciętego języka i wysokich wymagań co do wokalnych talentów, którym pomaga się rozwijać. Czy po wieloletniej, udanej karierze myśli o odpoczynku? Zapytana o to w udzielonym ostatnio wywiadzie podała wysokość swojej emerytury i pozwoliła sobie na odrobinę ironii.

Reklama

Ile wynosi emerytura Elżbiety Zapendowskiej? Kwota nie robi wrażenia

Elżbieta Zapendowska pytana o to, czy planuje przejść na emeryturę, postanowiła sobie wymownie zażartować. Wystarczyło, że podała kwotę, jaką miesięcznie otrzymuje z ZUS, aby wszystko stało się jasne.

Myślę, że jak każdego dotknęła mnie inflacja. Ja mam bardzo wysoką emeryturę. 1300 złotych. Rzeczywiście, nie wiem, co robić z kasą - sarkastycznie komentowała w rozmowie z Plotkiem.

Choć niestety taka emerytura nie należy wcale w Polsce do najniższych, z pewnością nie gwarantuje pokrycia wszystkich potrzeb trenerki emisji głosu. Dlatego stale podejmuje się nowych projektów zawodowych, ciesząc widzów swoim błyskotliwym poczuciem humoru.

AKPA/Gałązka

Zobacz także: Gwiazdy mają za małe emerytury? Prezes ZUS odopowiada: "Trzeba płacić składki"!

Ela Zapendowska musi dorabiać, aby przetrwać. "Inaczej już by mnie nie było"

Okazuje się, że stosunkowo skromna kwota emerytury Elżbiety Zapendowskiej sprawia, że krytyczka muzyczna musi wykazać się pracowitością i kreatywnością, aby móc się utrzymać. Dlatego podjęła się m.in. prowadzenia warsztatów wokalnych w lokalnym domu kultury. Niestety, kokosów to z tego nie ma...

Uczestniczę w warsztatach, które mają swoje stawki. Uczestniczę w różnych konkursach. Zarabiam poza emeryturą, bo inaczej już by mnie nie było. Może to zaskoczy wszystkich, ale w Domu Kultury dostaję 100 złotych za godzinę. To jest stawka śmieszna - zwierzała się Zapendowska.

Reklama

Z podobnymi problemami borykają się i inne znane postacie. Sprawdźcie sami, która gwiazda dostaje najniższą emeryturę.

AKPA/Gałązka