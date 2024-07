Biegunka może doprowadzić do odwodnienia i zaburzenia gospodarki elektrolitowej organizmu. Z tego względu podczas biegunki należy regularnie pić. Odwodnienie może być szczególnie niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy dbać o to, by w czasie biegunki przyjmowały płyny, nawet w małej ilości, ale często.

Reklama

Co pić podczas biegunki?

Podczas biegunki wraz ze stolcem w dużej ilości wydalana jest z organizmu woda. Odwodnienie może doprowadzić do poważnej niewydolności psychicznej i fizycznej, a nawet do śmierci. Z tego względu w czasie biegunki należy uzupełniać płyny. Najlepiej przyjmować je regularnie, np. pić co godzinę szklankę wody. Do picia podczas biegunki najlepsza będzie woda wysoko zmineralizowana. Pozwoli ona uzupełnić płyny i utracone wraz z wodą elektrolity. Oprócz niej do picia w czasie biegunki odpowiednie są herbatki ziołowe, np. z rumianku i pierwiosnka lekarskiego. Elektrolity warto uzupełnić też napojami dostępnymi w aptekach. Zazwyczaj dostępne są one w postaci proszku, który trzeba rozpuścić w wodzie.

Pierwszego dnia po ustaniu biegunki warto zadbać o odtworzenie prawidłowej flory bakteryjnej jelit. Pomoże w tym picie jogurtu naturalnego lub kefiru, soku z kiszonych warzyw i dodawanie do potraw błonnika owsianego.

Czego nie pić podczas biegunki?

Podczas biegunki nie należy natomiast pić gorących napojów: kawy, herbaty, kakao, alkoholu, soków i napojów owocowych, soków warzywnych, słodkich napojów gazowanych.

Zobacz także

Co podczas biegunki powinny pić dzieci?

Dzieciom, które nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia, należy podawać wodę o niskiej zawartości minerałów oraz herbatki, np. z rumianku. Nie można ich słodzić. Napoje powinny mieć temperaturę pokojową. W aptece można kupić przeznaczone dla dzieci napoje, które uzupełnią utracone podczas biegunki elektrolity.

Reklama

Nawet jeśli dziecko nie chce pić, należy podawać mu płyny, nawet w niewielkiej ilości, ale często. Do odwodnienia podczas biegunki może u dziecka dojść dużo szybciej niż u dorosłej osoby. Jeśli zauważysz, że dziecko stało się nienaturalnie ospałe, ma suchy język i usta oraz podkrążone oczy, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.