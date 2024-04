Dagmara Kaźmierska musiała zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami" z powodów zdrowotnych. Podczas 8. odcinka pojawiła się jednak na wizji, by oficjalnie pożegnać się z widzami. Przy okazji wydało się co robiła "Królowa życia" podczas emisji odcinka, w którym gdyby nie stan zdrowia, wzięłaby udział.

Co Dagmara Kaźmierska robiła podczas "Tańca z Gwiazdami"?

Dagmara Kaźmierska swoim udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" wywołała niejedną kontrowersję. Cieszyła się tak dużą sympatią widzów, że nikt nie miał szans z nią w głosowaniu telewidzów. Na parkiecie jednak prezentowała się najsłabiej, nie przejmowała się jednak tym, że idzie jej gorzej niż innym uczestnikom i cieszyła się, że może spełniać swoje marzenia tańcząc w programie. Swój pierwszy taniec zadedykowała ukochanej babci, z którą przed laty oglądała pierwsze edycje. Kontrowersje też wywoływało zachowanie Conana wobec Iwony Pavlović, którego produkcja postanowiła lekko ukarać, sadzając go z daleka od parkietu. Ostatecznie Dagmara Kaźmierska musiała zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami" tuż przed ćwierćfinałem, gdzie miała zatańczyć m. in. z synem. Podczas ćwierćfinału "TzG" Dagmara Kaźmierska nagle zabrała głos. Podczas łączenia w programie na żywo pożegnała się z widzami. Skoro nie było jej w studiu, co więc robiła "Królowa życia" w czasie trwania "Tańca z Gwiazdami"?

Dagmara Kaźmierska tuż przed startem ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami" zwróciła się do widzów. Tym razem odcinek programu będzie oglądała w domu u znajomych, zamiast być obecna w studiu w Warszawie:

Ja zaraz lecę do Mańcia i do Pawełka na Taniec z Gwiazdami. Oglądamy, kibicujemy.

Podczas trwania "Tańca z Gwiazdami", Dagmara Kaźmierska namawiała fanów do głosowania na Roksanę Węgiel, z którą mocno zaprzyjaźniła się na planie programu:

Głosujemy na moją iskierkę - pisała, podając numer pary i numer do głosowania.

Nawet podczas łączenia na początku ćwierćfinału, podkreśliła, że to właśnie za Roxie trzyma kciuki:

Teraz wszyscy cudownie tańczą, więc ja nie psuję tego poziomu, ale moje serce jest z Roxie, naszą iskierką.

Roxie Węgiel była zachwycona postawą starszej koleżanki z programu.

Jesteś najukochańsza - napisała do Dagmary.

Podziękowała jej za tak mocny doping, szczególnie wiedząc, jak wielkie poparcie widzów ma Kaźmierska. Jednak w przypadku Roksany Węgiel nie ma wątpliwości, że talent do tańca broni się sam.

