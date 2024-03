Burza pod nagraniem Beaty Olgi Kowalskiej, która musiała pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami". Podczas występu aktorki w tanecznym show Polsatu internauci zwrócili uwagę na jeden bardzo ważny szczegół, który mocno im się nie spodobał. Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie pojawiło się mnóstwo gorzkich komentarzy. O co chodzi?

Zaledwie kilka tygodni temu rozpoczęła się czternasta edycja "Tańca z Gwiazdami". W najnowszej odsłonie show o Kryształową Kulę walczy plejada gwiazd, które co tydzień prezentują kolejne tańce. Niestety, w ostatnim odcinku z programem musiały pożegnać się aż dwie pary. Filip Chajzer odpadł z "Tańca z Gwiazdami", a druga para była sporym zaskoczeniem- okazało się bowiem, że najmniej głosów otrzymała Beata Olga Kowalska.

Po występie Beaty Olgi Kowalskiej w "Tańcu z Gwiazdami" w sieci zawrzało. Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół, który ich zdaniem negatywnie wpłynął na odbiór tańca aktorki.

Okazuje się, że widzowie byli rozczarowani doborem muzyki do występu Beaty Olgi Kowalskiej. Aktorka zatańczyła bowiem tango do piosenki... "Italo disco".

