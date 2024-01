Dorota z "Rolnik szuka żony" opublikowała wyjątkowe zdjęcie z Waldemarem, a w komentarzach zawrzało. Uczestniczka randkowego show Telewizji Polskiej odpowiedziała i zabrała też głos w sprawie Ewy. Chodzi o zachowanie kandydatek Waldemara jeszcze w programie. Dorota wytłumaczyła Ewę. Skąd ten nagły zwrot?

Waldemar po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że jego relacja z Ewą zakończyła się w dość zaskakujący sposób i w wywiadach wielokrotnie powtarzał, że widzowie nie zobaczyli całości, a jedynie mały wycinek tego, co działo się w gospodarstwie i podczas wyjazdu. Spore emocje wywoływał fakt, kiedy Ewa narzekała, że rodzice Waldemara jej nie akceptują i problemem było jej wejście w pełnym makijażu do obory. Tymczasem teraz Dorota w pięknym makijażu i fryzurze pozuje przy krowach, a jedna z internautek wytknęła ten fakt.

Ewka w pełnym makijażu nie mogła wejść do krów, a jednak można wchodzić

Dorota zabrała głos i nie ukrywa zdziwienia. Partnerka Waldemara napisała wprost, że Ewie nikt nie zabraniał ładnie się ubierać czy malować i samej Dorocie absolutnie to nie przeszkadzało.

A kto Ewie zabraniał wchodzić ładnie ubrana czy umalowana, bo nie rozumiem? Miała taki styl i bynajmniej mi to nie przeszkadzało :) a ja nie odpowiadam za innych :) każdemu coś nie będzie pasować tacy już są ludzie :)

Dorota podkreśla, że dla niej samej ważne jest życie w zgodzie ze sobą i po raz kolejny podkreśla, że u Waldemara nikt nikomu nie zabraniał, aby się malować, a ona sama ma dobry kontakt z rodzicami rolnika i świetnie odnalazła się w jego gospodarstwie.

Nikt nikomu nie broni się pomalować, ogarnąć i pójść do obory z makijażem nawet jak komuś to się nie podoba to Ty masz się dobrze czuć :)

dodała jeszcze Dorota