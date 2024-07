Kolacja to ostatni posiłek dnia. Nawet jeśli zjemy ją na przepisowe 2 godziny przed snem, to spalanie kalorii dostarczanych z tym posiłkiem nie będzie tak szybkie jak spalanie energii dostarczonej ze śniadaniem czy obiadem. Dlatego na kolację warto jeść niskokaloryczne i lekkostrawne potrawy.

Co najlepiej jeść na kolację?

Kolacja nie powinna dostarczać węglowodanów prostych, które są szybko trawione, powodują nagły przypływ energii, a potem jej spadek i uczucie głodu. Węglowodany proste w kolacji mogą odpowiadać za nocne napady głodu i podjadanie. Kolacja powinna zapewniać tylko ok. 20% kalorii potrzebnych na cały dzień. Kobieta, która prowadzi raczej siedzący tryb życia, potrzebuje dziennie od 1500 do 1800 kcal. Kolacja nie powinna zawierać więcej niż 300-360 kcal.

Na kolację warto jeść produkty białkowe, ponieważ białko w przeciwieństwie do węglowodanów nie jest zamieniane w tkankę tłuszczową. Organizm w czasie snu wykorzystuje je do wzrostu i regeneracji.

Produkty polecane na kolację:

Białe mięso gotowane lub duszone: kurczak, indyk, cielęcina, ryby.

Nabiał: chudy lub półtłusty ser biały, twarożek z warzywami i kiełkami, jaja na twardo.

W wersji wegańskiej: tofu.

Czego nie jeść na kolację?

Jeśli chcesz, żeby twój sen był spokojny i regenerujący, na kolację wybieraj potrawy, które nie będą obciążały układu pokarmowego i zmuszały go do wytężonej pracy. Zrezygnuj też z używek i mowa tu nie tylko o alkoholu. Oddziałują one na układ nerwowy i pobudzają go do pracy nawet wtedy, kiedy śpisz. Nie jedz też produktów zawierających proste cukry (m.in. fruktozę, sacharozę), gdyż powodują tycie. Do posiłków, których należy unikać przed snem, należą:

potrawy smażone, np.: frytki, kotlety, racuchy, warzywa,

ciężkostrawne warzywa, np.: kapusta, fasola, cebula,

grzyby,

potrawy i napoje zawierające kofeinę, np. herbata i kawa, cola oraz czekolada,

moczopędne zioła, m.in.: pokrzywa, mniszek lekarski, rumianek,

moczopędne warzywa i owoce: pietruszka, agrest, żurawina, truskawki, seler, chrzan.

słodycze,

owoce.