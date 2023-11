Zmarła aktorka Katarzyna Pawlak. Grała w filmach tj.: "Ptaki, ptakom...", "Inna", czy "Humaniora". Aktorka od lat chorowała na stwardnienie rozsiane. Zmarła 9 listopada br. w wieku 62 lat. O śmierci poinformował portal Film Polski.

Nie żyje aktorka Katarzyna Pawlak

Historia choroby, jaką przechodziła Katarzyna Pawlak, ukazana została parę lat temu w programie "Uwaga!". Zatytuowano ją: "Dziewczyna, która chciała być aktorką".

Mam najgorszą chorobę na święcie: stwardnienie rozsiane - mówiła aktorka.

Młoda aktorka na rok przerwała edukację. Wykonane jej zostało wiele badań. Diagnoza nie należała do pozytywnych. Okazało się, że choroba, która jej dolegała to stwardnienie rozsiane. Pawlak musiała przerwać karierę aktorską. Proponowano jej grę w teatrze, niestety nawet na to nie miała siły. Postanowiła pracować w Radiu Łódź. Przez ostatnie lata życia zajmowała się nią mama i córka.

Samodzielnie może unieść do ust małą butelkę z sokiem, który popija. Trzeba ją karmić, a i to nie jest łatwe, bo w ogóle nie ma apetytu

Waży mniej niż 30 kilo, jest bardzo osłabiona. Mówi z trudem cichym głosem, krótkimi zdaniami. Nie ma nawet siły, by wytrzymać przeniesienie na wózek. Ostatnie lata spędziła głównie w łóżku. Prawie nikt jej nie odwiedza, nie może czytać, bo ledwo widzi - dodała Halina Pawlak.