Sylwester zbliża się wielkimi krokami, a stacje telewizyjne robią, co mogą, by zgromadzić jak największą publiczność. W tym roku nie zabraknie niespodzianek, które wynikają ze zmian na stanowiskach dyrektorskich. Wiemy już, że po raz pierwszy od lat Zenek Martyniuk nie wystąpi podczas sylwestrowej nocy Telewizji Polskiej. Największy gwiazdor disco polo w naszym kraju tym razem będzie bawił widzów na imprezie Polsatu. TVP zamierza przyciągnąć oglądających za sprawą zagranicznego artysty. Po raz pierwszy wystąpi kanadyjski wokalista Bryan Adams.

Bryan Adams będzie zagraniczną gwiazdą sylwestra TVP

Zaledwie kilka dni przed sylwestrem Telewizja Polska ogłosiła, że zagraniczną gwiazdą tegorocznej imprezy będzie Bryan Adams. Jeden z najpopularniejszych wokalistów na świecie, aktor oraz producent ma pojawić się na Stadionie Śląskim, by bawić się razem ze zgromadzoną w Chorzowie publicznością i widzami przed telewizorami.

Prawdziwa legenda światowej muzyki, artysta, który od dekad podbija serca milionów fanów na całym świecie. Bryan Adams po raz pierwszy wystąpi w Polsce podczas sylwestrowej nocy i powita Nowy Rok razem z widzami TVP2 oraz publicznością zgromadzoną na Stadionie Śląskim – czytamy w komunikacie.

Tę sensacyjną wiadomość stacja przekazała w Wigilię. Bryan Adams zdobył popularność w połowie lat 80. Muzyk stoi za sukcesem wielu komercyjnych numerów jak „Cuts Like a Knife”, „Straight from the Heart”, „Somebody”, „Run to You”, „One Night Love Affair”, „Summer of ‘69”, „Heat of the Night” czy „It’s Only Love”.

Razem z Robertem Lange’em wokalista wyprodukował album „Waking Up the Neighbours” w 1991 roku. Przed premierą materiału pojawił się singiel „(Everything I Do) I Do It for You”, który powstał na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu „Robin Hood: Książę złodziei” z Kevinem Costnerem.

Utwór szybko stał się przebojem na skalę międzynarodową. Przez wiele tygodni zajmował pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. Nadal jest jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii.

Niemożliwym byłoby to powtórzyć. Sądzę, że takie coś przytrafia się tylko raz w życiu i tylko jeśli ma się duże szczęście. Interesującym będzie obserwować czy komukolwiek uda się nagrać coś lepszego. To piosenka, która z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu dotarła do ludzi, chociaż film, na rzecz którego powstała, jest dość głupi — i nadal inspiruje ludzi do kochania. Czy może być coś lepszego? — mówił Adams w rozmowie z serwisem Onet.

Podczas sylwestrowej imprezy TVP widzowie będą mogli bawić się również z takimi gwiazdami jak Andrzej Piaseczny, Lanberry, Tatiana Okupnik, Natasza Urbańska, Sara James, Michał Wiśniewski Michał Szpak czy zespół Afromental. Warto przypomnieć, że tym razem Zenek Martyniuk nie dostał oferty z Telewizji Polskiej. Wokalista będzie wśród artystów występujących na wydarzeniu Polsatu.

