Przepis na kurczaka po tajsku

Kurczak po tajsku to propozycja dla osób, które preferują ostre potrawy. Jeśli jednak obawiasz się o stopień pikantności tego dania dla twoich kubków smakowych lub twoich dzieci, zmniejsz ilość chili. Kuchnia tajska to nie tylko ostre smaki. Daniom towarzyszą też słodkie, słone i gorzkie aromaty. Do przygotowania dań kuchni tajskiej stosuje się duże ilości świeżych przypraw i ziół, na przykład czosnek, trawę cytrynową czy zielone curry.