Potrawy z dyni cieszą się popularnością ze względu na swój smak i wygląd. Frytki z dyni doskonale komponują się z rybą, a pasta najlepiej smakuje podana na słonych krakersach lub chrupiącej bagietce.

Dynia jest źródłem pełnowartościowych tłuszczów roślinnych, cynku i beta-karotenu. Jest niskokaloryczna, ale ma wysoki indeks glikemiczny (IG=75).

Kremowa pasta z dyni do chleba

Czas przygotowania: 30 minut + czas pieczenia

Stopień trudności: średnie

Potrzebujesz:

noża,

deski do krojenia,

blendera,

formy i papieru do pieczenia.

Składniki:

1 kilogram dyni,

6 ząbków czosnku,

3 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny,

2 łyżki pasty tahini (sezamowej),

3 papryki (najlepiej żółte),

pół łyżeczki mielonej papryki chili,

szczypta pieprzu i soli himalajskiej.

Sposób wykonania:

Dynię oczyść i przekrój na pół.

Miąższ dyni natrzyj oliwą z oliwek.

Formę wyłóż papierem do pieczenia i przełóż na nią dynię.

Piecz dynię w piekarniku nagrzanym do temperatury 150º aż stanie się miękka (ok. 60 minut).

Papryki umyj, przekrój na pół i usuń gniazda nasienne.

Po 30 minutach wyjmij formę z piekarnika i ułóż obok dyni ząbki czosnku w łupinkach i kawałki papryki.

Paprykę skrop oliwą z oliwek.

Całość włóż do piekarnika na kolejne 30 minut.

Po upieczeniu, wyjmij warzywa z piekarnika i odstaw do ostygnięcia.

Łyżką stołową usuń nasiona z dyni a miąższ przełóż do blendera.

Z papryk usuń skórkę a miąższ przełóż do dyni.

Czosnek wyjmij z łupin i dodaj go do blendera.

Do warzyw dodaj sok z cytryny, chili, pieprz i pastę tahini.

Całość zmiksuj na jednolitą pastę.

Smacznego!

Frytki z dyni

Rada: Jeżeli pieczesz frytki dyniowe po raz pierwszy, co jakiś czas zaglądaj do piekarnika i sprawdzaj, czy się nie przypalają. Gotowe frytki powinny być miękkie i rumiane. Dodając do frytek słupki imbiru, wzmocnisz smak dyni i nadasz jej przyjemnego, korzennego aromatu.

Czas przygotowania: 15 minut + czas pieczenia

Stopień trudności: łatwe

Potrzebujesz:

noża,

miski,

deski do krojenia,

blachy i papieru do pieczenia.

Składniki:

400 g dyni,

1 łyżeczka drobnych otrąb,

imbir (kawałek ok. 4 cm),

1 łyżka oliwy z oliwek,

szczypta pieprzu i soli himalajskiej.

Sposób wykonania:

Dynię obierz ze skórki i usuń miękki miąższ z pestkami.

Twarde kawałki dyni pokój w słupki.

Imbir obierz łyżeczką i pokrój w niewielkie słupki.

Słupki z dyni i imbiru umieść w dużej misce.

Dodaj przyprawy, otręby i oliwę.

Całość dokładnie wymieszaj dłonią.

Blachę wyłóż papierem do pieczenia i wysyp na nią frytki.

Frytki dyniowe piecz w piekarniku nagrzanym do 180ºC przez około 20 minut.

Smacznego!