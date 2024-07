Zastanów się dobrze, jak i co mówić na rozmowie kwalifikacyjnej. Etap ten jest po to, by potencjalny pracodawca dowiedział się czegoś na twój temat. Nie ograniczaj swoich odpowiedzi do zdawkowych „tak” lub „nie”, bo może to zostać odebrane jako brak zdolności komunikacyjnych.

Jeśli jesteś już na rozmowie kwalifikacyjnej to znaczy, że twoje dokumenty do tej pory się spodobały – nie zepsuj tego dobrego wrażenia!

Rozmowa kwalifikacyjna jest często stresującym przeżyciem, ponieważ decyduje o najbliższej zawodowej przyszłości. Jeśli nie do końca wiesz, co mówić na rozmowie kwalifikacyjnej, sprawdź siedem sposobów, w jaki sposób możesz rozmowę poprowadzić, by wywrzeć jak najlepsze wrażenie.

Udzielając odpowiedzi na pytania rekrutera, staraj się odpowiadać wyczerpująco, nie poprzestając tylko na potwierdzeniach i zaprzeczeniach. Jednoczenie nie wpadaj w dygresje i trzymaj się tematu.

Czasami możesz mieć wrażenie, że pytanie nie ma związku z tematem. Nie komentuj tego jednak, być może jest w tym sens, którego po prostu nie dostrzegasz.

Używaj języka korzyści, czyli podkreślaj, co firma zyska, zatrudniając akurat ciebie.

Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, lepiej się do tego przyznać, niż udawać alfę i omegę, po czym udzielić odpowiedzi, która cię momentalnie zdradzi.

Nie obawiaj się zadawać pytań podczas rozmowy – mogą świadczyć o zainteresowaniu ofertą i zrozumieniu wszystkiego, co przekazał rekruter. Jednocześnie jeśli wszystkie twoje wątpliwości zostały rozwiane, możesz powiedzieć: „Nie mam pytań, powiedział/a pan/i wszystko, co mnie interesowało”

Nie pal za sobą mostów – jeśli czujesz, że raczej nie dostaniesz tej pracy, nie okazuj niezadowolenia. Być może jeszcze kiedyś zechcesz aplikować ponownie do tej firmy.

Po zakończonej rozmowie podziękuj za poświęcenie czasu i uwagi – w ten sposób okażesz szacunek i pokażesz dobre maniery. Jeżeli wcześniej nie poinformowano cię o tym, jak będą wyglądały następne etapy rekrutacji, możesz o to zapytać w tym momencie.