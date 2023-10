Już 30 kwietnia Doda pojawi się w "Dzień Dobry TVN". Wiadomo już, że weekendowe wydanie poprowadzą najpewniej Anna Kalczyńska oraz Andrzej Sołtysik. Była jednak szansa, że dojdzie do wielkiego spotkania Dody z Małgorzatą Rozenek-Majdan, na co czekał cały show-biznes. Gwiazda nie byłaby jednak przekonana, czy żona Radosława Majdana dałaby radę przeprowadzić z nią wywiad.

Doda o rozmowie z Małgorzatą Rozenek w "Dzień Dobry TVN"

Wszystko wskazuje na to, że Doda w ostatnim czasie powróciła do łask TVN. Pojawiła się między innymi na gali Bestsellery Empiku 2023 transmitowanej właśnie przez tę stację, następnie na Fryderykach, a teraz stało się jasne, że 30 kwietnia Doda będzie gościem w "Dzień Dobry TVN". Małgorzata Rozenek, której mężem jest były ukochany Dody, Radosław Majdan, jest jedną z prowadzących program. Czy to właśnie ona porozmawia z Dodą? Choć już teraz wiadomo, że nie, piosenkarka odniosła się do takiej możliwości. W wywiadzie dla Pomponik.pl rozwiała wszelkie wątpliwości i naprawdę nie szczędziła mocnych słów.

- Czy ona (Małgorzata Rozenek - przyp. red.) ma jakiekolwiek merytoryczne doświadczenie muzyczne? Czy ona wiedziałaby, poza plotkami i głupotami, o czym ze mną rozmawiać (...)? - powiedziała Doda dla Pomponik.pl.

Lukasz Kalinowski/East News

W rozmowie z Pomponik.pl Doda dodała także, że prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie powinna znać szczegółów z jej życia, szczególnie tego prywatnego. W oczywisty sposób nawiązała swoją wypowiedzią do przeszłości i związku z Radosławem Majdanem.

- Myślę, że (Małgorzata Rozenek - przyp. red.) nie chciałaby znać większości (szczegółów mojego życia) dla swojego dobra - podsumowała Doda.

Jan BIELECKI/East News

Doda nie byłaby jednak sobą, gdyby nie podgrzała atmosfery przed wywiadem w "Dzień Dobry TVN", i już jakiś czas temu wyraziła chęć do rozmowy z Małgorzatą Rozenek lub Agnieszką Woźniak-Starak. Przypomnijmy, że z drugą z prezenterek Doda również była skonfliktowana w przeszłości. Czyżby wówczas żartowała?

- Nie wybieram sobie żadnej pary. Faktycznie zostało powiedziane, że Marcin z Dorotą (Marcin Prokop i Dorota Wellman - przyp. red.) chętnie mnie zobaczą na swojej kanapie. W ogóle nie rozumiem, dlaczego nie Agnieszka i Rozenek… (Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek - przyp. red.). Ja uważam, że to byłby wywiad życia! (…) Ale rozumiem, nie każdy ma odwagę - powiedziała Doda dla Pomponik.pl.

Myślicie, że wizyta Dody w "Dzień Dobry TVN" przebiegnie w niespodziewany sposób? Widzowie przekonają się o tym już w sobotę, 30 kwietnia w TVN.

TRICOLORS/East News