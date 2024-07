Co działa na facetów podniecająco: różnorodność i twoja inicjatywa w sypialni. Nie bądź nudna, a spontaniczna, głośna i otwarta. Wyjdź z łóżka i baw się seksem, a zatrzymasz przy sobie faceta.

Nawet jeśli nie wyglądasz jak supermodelka, możesz poderwać prawie każdego wolnego, heteroseksualnego faceta. Według starego arabskiego przysłowia kobieta przyciąga mężczyznę urodą, a zatrzymuje go charakterem.

Co działa na facetów najbardziej: szkoła uwodzenia

Oto niezawodne porady, które umożliwią ci skuteczne uwiedzenie mężczyzny twoich marzeń już od pierwszego kontaktu wzrokowego:

Tylko wówczas, gdy czujesz się dobrze we własnym ciele, wydajesz się osobą atrakcyjną. Nie chodzi tu o codzienne noszenie ultrakrótkiej mini, głębokich dekoltów i szpilek. Podstawą jest zadbane, gładkie i jędrne ciało. Jeśli ćwiczenia na siłowni lub regularne biegi poprawiają twój humor i kondycję, nigdy nie rezygnuj z treningów. Na wyjątkowe okazje ubieraj się w czerwone ubrania – dowiedziono, że ten kolor sprawia, że będziesz postrzegana przez mężczyzn jako bardziej atrakcyjna seksualnie (zobacz badania).

Okaż mu zainteresowanie, nawiązując kontakt wzrokowy. To niezobowiązujący sposób zwrócenia na siebie męskiej uwagi. Jeśli chłopak spuszcza wzrok lub nieustannie ucieka spojrzeniem na boki, prawdopodobnie nie jest gotowy na nawiązanie relacji z tobą.

Uśmiechaj się zachęcająco – to oznaka akceptacji i zaproszenie do kontaktu. Gdy facet odpowie uśmiechem na twoje próby nawiązania kontaktu wzrokowego, będzie bardziej ośmielony i zyska pewność, że może do ciebie podejść i nie spotka się z odmową czy niezrozumieniem.

Gdy facet odpowie uśmiechem na twoje próby nawiązania kontaktu wzrokowego, będzie bardziej ośmielony i zyska pewność, że może do ciebie podejść i nie spotka się z odmową czy niezrozumieniem. Użyj mowy ciała. Pokaż, że ci się podoba, bawiąc się włosami, zakładając nogę na nogę i oplatając jednocześnie łydkę stopą, przyciągając jego uwagę do odsłoniętych nadgarstków (strefa erogenna). Baw się nóżką kieliszka czy papierosem, wzbudzając erotyczne skojarzenia. Zwilżaj usta i lekko je rozchylaj, patrząc na faceta – to dla jego podświadomości symbol damskich narządów płciowych.

Baw się nóżką kieliszka czy papierosem, wzbudzając erotyczne skojarzenia. Zwilżaj usta i lekko je rozchylaj, patrząc na faceta – to dla jego podświadomości symbol damskich narządów płciowych. Słuchaj uważnie jego słów, okazuj mu zainteresowanie i nie przerywaj. Podczas rozmowy, nie trzymaj w ręku telefonu i nie sprawdzaj wiadomości na Facebook'u. Patrz rozmówcy w oczy, zadawaj pytania związane z treścią jego wypowiedzi, wyrażaj zrozumienie, podnosząc tym samym jego samoocenę. Staraj się poznać, z kim masz do czynienia i sama daj się poznać jako aktywny, uważny słuchacz, z którym miło spędza się czas.

Co działa na mężczyzn w łóżku – bądź pewna siebie, cokolwiek robisz

Atrakcyjna fizycznie kobieta u boku sprawia, że mężczyzna jest lepiej oceniany. Gdy dodatkowo ma ona na nogach szpilki, przyciąga uwagę jeszcze bardziej. Nie zdejmuj wysokich obcasów podczas łóżkowych igraszek, a podziała to jak afrodyzjak. Mężczyzna lubi czuć się potrzebny i chwalony, możesz więc, również w sypialni, nie szczędzić mu komplementów, zachwycać się jego wyrzeźbionymi bicepsami czy podkreślić, jak dobrze wygląda w koszuli, którą właśnie z niego zdejmujesz. W łóżku bądź sobą, nie wstydź się wydawanych podczas seksu odgłosów i spontanicznie poddaj się pożądaniu, realizując wasze wspólne pragnienia. Pokaż mu, jak bardzo go pożądasz i sama inicjuj zbliżenia. Zadbaj o ich różnorodność, przebrania, liczne scenerie i miejsca do uprawiania miłości – być może spodoba wam się seks w miejscu publicznym lub striptiz, którym zaskoczycie się nawzajem od czasu do czasu.