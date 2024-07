Portugalia była o krok od odpadnięcia z Euro 2024, ale dopiero bramkarz Portugalii Diogo Costa uratował sytuację, broniąc serię rzutów karnych. Wszystko działo się w meczu Słowenia — Portugalia, a 24-letni bramkarz został okrzyknięty bohaterem narodowym.

A co wiemy o życiu prywatnym 24-letniego portugalski piłkarza, który na co dzień gra w klubie FC Porto?

Emocje podczas meczu Słowenia — Portugalia były ogromne. To wtedy fani futbolu mogli zobaczyć na murawie łzy załamanego Cristiano Ronaldo. Kiedy sytuacja wydawała się już przesądzona i o finale meczu decydowały rzuty karne, tu decydujące i ostatnie zdanie miał bramkarz Portugalii, Diogo Costa, który w brawurowy sposób obronił rzuty i został okrzyknięty bohaterem narodowym i stał się największą gwiazdą Euro 2024.

To najlepszy mecz w moim życiu i najprawdopodobniej taki, w którym najbardziej udało mi się pomóc drużynie. Ślepo poszedłem za swoim instynktem. To dla mnie dodatkowa motywacja, choć nigdy nie brakuje mi chęci do pracy. Zabijam się pracą, wierząc we własne możliwości

powiedział po meczu Diogo Costa