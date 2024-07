Za nami spektakularna premiera filmu o najsłynniejszej lalce na świecie! Event "Barbie" przyciągnął do warszawskiego Kinogramu plejadę gwiazd. Choć wiele gości postawiło tego wieczoru na różowe stylizacje, to dwie osoby szczególnie wzięły sobie do serca tematykę wydarzenia. Zarówno Joanna Opozda, jak i Karolina Pisarek wyglądały niczym... prawdziwe lalki!

Karolina Pisarek i Joanna Opozda na premierze "Barbie"

Emocje wokół filmu "Barbie" były stopniowo podgrzewane przez twórców w ciągu ostatniego roku. Kolejne zdjęcia z planu obiegały media i wywoływały zachwyt fanów, aż nadszedł czas promocji obrazu. Margot Robbie oraz Ryan Gosling pojawiali się w różnych miejscach świata na wyczekiwanych premierach i prezentowali zachwycające stylizacje. Teraz trzeba przyznać, że choć nie dotarli do Polski, to warszawskie wydarzenie miało również znakomitą organizację i gości. W środowy wieczór 19 lipca w Kinogramie do zdjęć pozowało wiele gwiazd w rozmaitych zestawach. Największy zachwyt - oprócz Julii Wieniawy i jej samochodu - wzbudziły jednak Karolina Pisarek oraz Joanna Opozda.

Karolina Pisarek na premierze filmu o "Barbie" pokazała się w satynowej sukni w kolorze bladego różu. Jej kreacja o długości maxi miała seksowne rozcięcie eksponujące nogi. Dekolt podkreślał biust, natomiast asymetryczna falbana zakrywała wszelkie niedoskonałości. Modelka look uzupełniła dużymi perłami na szyi, kolczykami Chanel, a także szpilkami marki Mach&Mach. Co więcej, celebrytka pozowała do niektórych zdjęć dokładnie w taki sam sposób, jak Margot Robbie - imitując machanie lalki Barbie.

Z kolei Joanna Opozda postawiła na tym wydarzeniu na błysk. Aktorka na różowym dywanie zaprezentowała się w błyszczącej mini z łańcuchem w talii od polskiej marki AGGI. Do kreacji dobrała torebkę w zbliżonym kolorze, a także przezroczyste szpilki. Zdając sobie również sprawę z efektowności swojej stylizacji, zrezygnowała z nadmiaru biżuterii. Poza tym miała zachwycający makijaż, a włosy ułożyła w seksowne fale.

Czyja stylizacja bardziej Wam przypadła do gustu?