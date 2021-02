Örs Siklósi nie żyje. Węgierski reprezentant Eurowizji miał tylko 29 lat

Örs Siklósi nie żyje - te smutne informacje napłynęły do nas z Węgier. Wokalista, który razem z zespołem AWS reprezentował swój kraj w 2018 roku podczas Eurowizji, zmarł po walce z ciężką chorobą w wieku zaledwie 29 lat. Dla wszystkich fanów konkursu jest to prawdziwy szok - Siklósi zyskał ich ogromną sympatię. Muzyk miał wielkie muzyczne plany na przyszłość, które miały się rozpocząć już wiosną tego roku...

O śmierci węgierskiego wokalisty poinformowali jego koledzy z zespołu AWS, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Powiedzieć słowa nie do wypowiedzenia, opisać coś nie do opisania. To właśnie musimy teraz zrobić […] Ze złamanym sercem informujemy, że nasz partner, przyjaciel i brat, Örs Siklósi, opuścił nas w wieku 29 lat, po walce z chorobą - napisali członkowie grupy AWS na swoim Instagramie.