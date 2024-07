Cafe latte a właściwie caffè latte to napój kawowy pochodzący z Włoch. Wykonywany jest na bazie espresso z dodatkiem gorącego, spienionego mleka. Najprościej przygotować je w ekspresie do kawy, jednak w momencie, gdy nie dysponujemy odpowiednim sprzętem możemy zrobić równie pyszną kawę domowym sposobem.

Cafe latte – przepis na wykonanie kawy w domu

Czas przygotowania: około 15 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

3 łyżeczki kawy: Arabica – jeżeli wolisz nieco łagodniejszy, ale za to lekko gorzkawy smak, Robusta – dla fanów dużej zawartości kofeiny i kwaskowej nuty. Możesz również wykorzystać mieszankę obu tych odmian,

2 kostki gorzkiej czekolady o dużej zawartości kakao – min. 43%,

pół szklanki wody,

pół szklanki mleka – krowie najlepiej 3,2% lub kokosowe,

szczypta cynamonu,

2 łyżeczki brązowego cukru.

Przygotowanie:

1. Jeżeli masz kawiarkę – metalowy imbryczek do przygotowywania kawy – wsyp kawę i cynamon wlej wodę i gotuj na małym ogniu do momentu zaparzenia. Jeżeli nie dysponujesz kawiarką zaparz kawę po turecku: do małego rondelka wlej zimną wodę, wsyp kawę i cynamon. Postaw na gazie, na małym ogniu. Gotuj około 10-15 min. Przecedź.

2. Czekoladę rozpuść np. w kuchence mikrofalowej lub z niewielką ilością (2-4 łyżki) mleka w rondelku. Dodaj 1 łyżeczkę cukru.

3. Mleko lekko podgrzej. Aby je spienić, najlepiej w tym celu wykorzystać elektryczny spieniacz (można go kupić już za około 15 zł). Spień dobrze mleko i dodaj 1 łyżeczkę cukru.

4. Przygotuj wysoką szklankę. Na dno wlej czekoladę, odrobinę spienionego mleka, potem wlej kawę, uzupełnij resztą mleka.

Tak przygotowane cafe latte jest pyszna i aromatyczna. Czekolada dodatkowo wzmacnia jej smak, a kremowa konsystencja mleka doskonale łagodzi kawową gorycz.

Smacznego!